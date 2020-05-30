Член НКРЕКП саботує реформу RAB-тарифу на користь олігархів – ЗМІ

Реформа впровадження стимулюючого тарифоутворення саботується членом НКРЕКП Дмитром Коваленком в інтересах гравців внутрішнього ринку. Коваленко пропонує занижений відсотковий прибуток від інвестицій в активи обленерго, щоб знизити їх вартість та інвестиційну привабливість для іноземців. Така інформація з’явилась в розслідуванні видання Znaj.

Журналісти стверджують, що розгляд методології переходу на стимулююче регулювання в карантин було викликане бажанням без обговорень прийняти зміни, що обмежують інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів.

Мова йде про зміни до методології RAB-тарифу, що стосуються розділення бази активів операторів системи розподілу на стару та нову і нарахування ставки доходності на них на рівні 1% та 15%. А також повернення інвестиції через 2 роки.

"Експерти ринку вже висловили свою думку – на таких умовах зовнішні інвестори не будуть мотивовані вкладати в електромережі і тим більше приватизувати державні активи", – зазначено в розслідуванні.

Як стверджується в тексті, такий підхід знецінить власні активи державних обленерго, що підлягають приватизації: "Введення RAB-тарифу за європейською моделлю істотно збільшило б вартість належних державі пакетів акцій в ОСРах. Причому при переході на RAB-тариф у порівнянні з формулою "витрати +", вартість державного пакету акцій при приватизації збільшується в середньому у 2-3 рази. Чим більшою буде ставка на стару базу активів, тим більшою буде вартість ОСРів при приватизації".

Мотиватором до таких впроваджень є голова Комітету енергетики Верховної Ради Андрій Герус через члена НКРЕКП Дмитра Коваленка. Журналісти стверджують, що чиновники і раніше працювали разом над розбалансування ринку енергетики, приймаючи рішення НКРЕКП щодо змін до Правил ринку, що стосуються цін на балансуючих ринках. В результаті цих змін компанії-трейдери отримали надприбутки, а виробники електроенергії зазнали збитків.

Журналісти висувають припущення, що прийняття змін до методології стимулюючого тарифу також відбувається інтересах патронів Геруса та Коваленка, що спричинили обвал ринку трейдингу. За рахунок зниження ціни на стару базу, потенційні покупці державних обленерго зможуть зекономити на приватизації, а потім знову через Геруса та Коваленка змінити тарифну політику в своїх інтересах.

Нагадаємо, раніше Державна Регуляторна служба зазначала, що прийняття методології RAB-тарифу відбулось з порушеннями.

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