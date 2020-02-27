Чиновники "Укрзалізниці" організували незаконний кар'єр і добули граніту на 1,3 мільярда. Фото

Служба безпеки України викрила чиновників "Укрзалізниці", які організували незаконний кар'єр площею 60 гектарів.

За 2017-2018 роки злочинці встигли здобути 500 тисяч кубічних метрів граніту і завдати шкоди довкіллю більш ніж на 1,3 мільярда гривень, повідомили на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В обов'язки співробітників входив контроль за виконанням встановлених правил використання надр на території філії "Центр управління промисловістю" "Укрзалізниці". Незаконно видобутий граніт вони реалізовували приватним структурам.

Чиновники "Укрзалізниці" організували незаконний кар'єр Сайт СБУ

Видобуток проводився із застосуємо вибухо-технічних засобів, зазначили в СБУ, що могло призвести до надзвичайних ситуацій, а також створювало загрозу життю і здоров'ю людей.

Чиновники "Укрзалізниці" організували незаконний кар'єр Сайт СБУ

Чиновники "Укрзалізниці" організували незаконний кар'єр Сайт СБУ

Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 120 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Чиновники "Укрзалізниці" організували незаконний кар'єр Сайт СБУ

Чиновники "Укрзалізниці" організували незаконний кар'єр Сайт СБУ

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава сільради на Рівненщині "накопав" бурштину на $30 тисяч.

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