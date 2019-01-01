МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Четверта світова: Росії напророкували катастрофу через війну з Україною

5.3тЧитати матеріал російською

Агресія Росії проти України — це частина гібридної Четвертої світової війни, розв'язаної Кремлем, що прирікає його на катастрофу.

Таку думку в колонці на "Радіо Свобода" висловив російський журналіст і публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що "починаючи з 2014 року Росія зустрічає п'яте різдво поспіль у стані війни (Першої світової, а потім Громадянської тоді, Четвертої світової гібридної сьогодні)".

"Я вважаю за краще називати те, що відбувається з 20.02.14 (ця дата вибита на медальках за анексію Криму), Четвертою світовою, оскільки розв'язана вона була як реванш за поразку в Третій світовій (холодній). Світова історія, починаючи з 1914 року, набуває, якщо хочете, струнку ритмічну конфігурацію: Друга і Четверта світові були задумані як реванші за поразку відповідно в Першій та Третій", — написав журналіст.

Новини
''Дурість Путіна до цього веде'': Росії напророкували розпад через Крим
Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський

m.minval.az

За його словами, до різдва 2018 року конфронтація з Україною, названа Піонтковським основним фронтом Четвертої світової, "застигла в точці біфуркації".

"Коли найменший відступ буде розглядатися як особиста поразка Путіна, а подальша ескалація означає відверте військове вторгнення. Такий крок буде зустрінутий настільки різкою реакцією Заходу, що протистояти йому Кремль сподівається тільки відчайдушним ядерним шантажем", — зазначив блогер.

При цьому російське суспільство категорично не готове до повномасштабної війни з Україною.

"Російсько-українська війна стане політичною, моральною та військовою катастрофою Російської Федерації. Це розуміє і відчуває переважна більшість російського народу. Цього не розуміє під комплексами величі та неповноцінності російська політична "еліта", — підсумував журналіст.

Ілюстрація

Ілюстрація

Телеканал ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Піонтковський попередив про плани Кремля щодо України. Як заявив він, близьке до Путіна угруповання в керівництві вирішило йти на підвищення ставок.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктРосійська воєнна загрозаЗагроза Третьої світової війни
Особа
Андрій Піонтковський
Місце
Росія
Тег
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
5
12
Смішно
14
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Naibadze Petr
Naibadze Petr
а шо только четвертая? давай нах сразу десятую😂
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги