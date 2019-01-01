Четверта світова: Росії напророкували катастрофу через війну з Україною

Агресія Росії проти України — це частина гібридної Четвертої світової війни, розв'язаної Кремлем, що прирікає його на катастрофу.

Таку думку в колонці на "Радіо Свобода" висловив російський журналіст і публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що "починаючи з 2014 року Росія зустрічає п'яте різдво поспіль у стані війни (Першої світової, а потім Громадянської тоді, Четвертої світової гібридної сьогодні)".

"Я вважаю за краще називати те, що відбувається з 20.02.14 (ця дата вибита на медальках за анексію Криму), Четвертою світовою, оскільки розв'язана вона була як реванш за поразку в Третій світовій (холодній). Світова історія, починаючи з 1914 року, набуває, якщо хочете, струнку ритмічну конфігурацію: Друга і Четверта світові були задумані як реванші за поразку відповідно в Першій та Третій", — написав журналіст.

Андрій Піонтковський m.minval.az

За його словами, до різдва 2018 року конфронтація з Україною, названа Піонтковським основним фронтом Четвертої світової, "застигла в точці біфуркації".

"Коли найменший відступ буде розглядатися як особиста поразка Путіна, а подальша ескалація означає відверте військове вторгнення. Такий крок буде зустрінутий настільки різкою реакцією Заходу, що протистояти йому Кремль сподівається тільки відчайдушним ядерним шантажем", — зазначив блогер.

При цьому російське суспільство категорично не готове до повномасштабної війни з Україною.

"Російсько-українська війна стане політичною, моральною та військовою катастрофою Російської Федерації. Це розуміє і відчуває переважна більшість російського народу. Цього не розуміє під комплексами величі та неповноцінності російська політична "еліта", — підсумував журналіст.

Ілюстрація Телеканал ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Піонтковський попередив про плани Кремля щодо України. Як заявив він, близьке до Путіна угруповання в керівництві вирішило йти на підвищення ставок.