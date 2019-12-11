Через Зеленського: "Миротворець" поповниться іменами російських пропагандистів

На сайті "Миротворець" в розділ "Чистилище" внесуть 86 російських пропагандистів, які в 2014-2016 незаконно перетинали кордон України в Донецькій і Луганській областях.
До списку потраплять люди зі "списку акредитації Нікітіної", що співпрацювали з терористами, йдеться на сайті проєкту.
Відзначається, що під час "нормандської зустрічі" в Парижі представники російських ЗМІ запитували у президента України Володимира Зеленського, як отримати акредитацію для в'їзду на територію України. На що гарант відповів, що потрібно звертатися до "аккредітаторів".
"З урахуванням того, що в адміністрації Зеленського штатом не передбачені такі посади, Центр "Миротворець", ініціативно бере на себе функцію аккредітаторов т.зв. журналістів російського агресора. Почнемо з тих, хто задавав питання про акредитацію", – відмічено в повідомленні.
Так, в "Миротворець" внесли Володимира Тузова, Сергія Ушакова, Геннадія Фатєєнкова, Костянтина Шеляпіна та Михайла Шерстова.
Додамо, що "список Нікітіної" – це перелік журналістів, які отримали "акредитацію" в "ДНР" у так званої міністра Олени Нікітіної.
"Миротворець"
Як повідомляв OBOZREVATEL, проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня повністю зупинить роботу своїх серверів.
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