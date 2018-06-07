"Через них вмирають": в Польщі розгорівся скандал з українками

Віце-маршалок сейму Польщі Станіслав Тишка (член партії "Кукіз'15") спровокував скандал після того, як в ефірі одного з телеканалів публічно заявив, що працевлаштування українських медсестер в країні призводить до підвищення смертності через низьку кваліфікацію цих медпрацівників.

У відповідь міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило, що не має даних про випадки смерті пацієнтів через нібито "низького рівня" медсестер з України, передає Oko.press.

"У лікарнях дефіцит персоналу, тому набирають працівників з України, часто з низьким рівнем кваліфікації. Ось через це люди вмирають", - заявив політик.

Журналісти звернулися за коментарем в мінохоронздоров'я Польщі, який спростував слова Тишки.

"Польські лікарні не наймають медсестер з України нижчої кваліфікації, ніж потрібно. Медсестри з-за кордону, які зараз працюють в польських установах охорони здоров'я, мають право на роботу, що означає наявність необхідної кваліфікації для опіки - на одному рівні з польським медичним персоналом", - сказано в офіційній відповіді відомства.

Згідно з інформацією з Вищої палати медсестер і акушерок, трудова імміграція медсестер з України невелика, що обумовлено перш за все високими вимогами відповідно до чинного європейського законодавства.

У свою чергу посольство України зажадало від Тишки вибачень за "ксенофобську і примітивну спробу перекласти вину на іноземців".

Відзначається, що в Польщі зараз працюють 82 медсестри і 8 акушерок з українським громадянством.

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