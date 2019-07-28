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"Для ядерної зброї": названа прихована небезпека Кримського моста

18.8т Читати матеріал російською

Кримський міст, зведений РФ в Керчі, є частиною військової інфраструктури окупантів.

За його допомогою можна підтримувати ядерну зброю на території півострова. Про це повідомив колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабін в інтерв'ю "Укрінформ".

"Україна може говорити про те, що міст створює можливості для обслуговування ядерної зброї в Криму, про небезпеку розміщення якої на півострові іноді заявляють українські представники", – пояснив він.

Керченський міст

Керченський міст

"КП в Криму"

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Найголовнішою шкодою від Керченського шляхопроводу, на думку Бабіна, є обмеження судноплавства. РФ перевіряє всі кораблі, що проходять під мостом, що є незаконним і створює величезні затримки, тим самим завдаючи великої матеріальної шкоди.

Як писав OBOZREVATEL, в липні в окупованій Керчі будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу. Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку проводить одна з найбільших російських компаній – "Стройгазмонтаж" ( "СГМ"), що належить олігархові Аркадію Ротенбергу.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Исаев Максим
Исаев Максим
Общеизвестно, что ядерное оружие обслуживается исключительно с помощью мостов...
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Интересно чем этот Бабин занимался при должности и где соответственно находился? Потому что такой силос который он несёт, напоминает записки из дом ха-ха.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Кокорин Виктор, не важно чем занимался. Он по умственно у развитию "xoxол"!
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hunt andres
hunt andres
"ограничение судноплавства" - перл недели от обоза:-)))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
hunt andres, Они переводят с украинского на русский и бывают такие ляпы. А выражение: " с помощью моста можно поддерживать ядерное оружие"- Это они как себе представляют.
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