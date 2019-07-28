"Для ядерної зброї": названа прихована небезпека Кримського моста

Кримський міст, зведений РФ в Керчі, є частиною військової інфраструктури окупантів.

За його допомогою можна підтримувати ядерну зброю на території півострова. Про це повідомив колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабін в інтерв'ю "Укрінформ".

"Україна може говорити про те, що міст створює можливості для обслуговування ядерної зброї в Криму, про небезпеку розміщення якої на півострові іноді заявляють українські представники", – пояснив він.

Керченський міст "КП в Криму"

Найголовнішою шкодою від Керченського шляхопроводу, на думку Бабіна, є обмеження судноплавства. РФ перевіряє всі кораблі, що проходять під мостом, що є незаконним і створює величезні затримки, тим самим завдаючи великої матеріальної шкоди.

Як писав OBOZREVATEL, в липні в окупованій Керчі будівельники Кримського моста завершили укладання рейок на залізничній частині транспортного переходу. Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку проводить одна з найбільших російських компаній – "Стройгазмонтаж" ( "СГМ"), що належить олігархові Аркадію Ротенбергу.

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