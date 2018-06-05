Час зупинився: з'явилися свіжі фото з Донецька

У окупованому терористами Донецьку повсюди видно установи та рекламні щити, які нібито "заморозили" у часі з весни 2014 року.

Про це пише іспанське періодичне видання El Pais у матеріалі "Подорож у минуле в Донецьк". Також публікуються свіжі фото з захопленого міста.

Автор також звернув увагу на наявність у Донецьку повного набору символів радянської епохи - від центральної вулиці Артема і до площі Леніна з пам'ятником російському пролетарському вождю.

El Pais

El Pais

El Pais

El Pais

El Pais

El Pais

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території окупованого Донецька зафіксовано просідання грунту на 20-25 сантиметрів.