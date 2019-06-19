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"Був жах!" У Донецьку прогримів потужний вибух: відеофакт

9.8тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку вранці 19 червня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, це сталося біля Петровського виконкому.

У той же час очевидці в соцмережах пишуть, що снаряди нібито прилетіли у двір дитячої лікарні №4 біля БК "Петровський". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами місцевих жителів, такого "гарячого" ранку не було давно. "Жах!" – пишуть вони в коментарях до відеокадрів.

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Вибух у Донецьку

Вибух у Донецьку

Ілюстративне фото

Кажуть, рвонуло біля Петровського виконкому

Кажуть, рвонуло біля Петровського виконкому

"Був жах!" У Донецьку прогримів потужний вибух: відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня цього року в окупованому Донецьку в колишньому обласному наркодиспансері пацієнт підірвав гранату.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіВійна на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Щось не похоже на виконком. Напевно "добровольці" ДНР бухали на складах з боєприпасами.
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
Русский мер пришел, кушайте не обляпайтесь.
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Юг Руси
Юг Руси
Опять "российские оккупационные войска" сами по себе стреляют
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Юг Руси, ти як, сам себе втішаєш?
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