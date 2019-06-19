"Був жах!" У Донецьку прогримів потужний вибух: відеофакт

В окупованому Донецьку вранці 19 червня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, це сталося біля Петровського виконкому.
У той же час очевидці в соцмережах пишуть, що снаряди нібито прилетіли у двір дитячої лікарні №4 біля БК "Петровський". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами місцевих жителів, такого "гарячого" ранку не було давно. "Жах!" – пишуть вони в коментарях до відеокадрів.
Вибух у Донецьку
Ілюстративне фото
Кажуть, рвонуло біля Петровського виконкому
# Донецьк, ранній ранок 19/06/19, Петровський виконком https://t.co/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com/rZ8G2LiJMW- Necro Mancer (@ 666_mancer) 19 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня цього року в окупованому Донецьку в колишньому обласному наркодиспансері пацієнт підірвав гранату.
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