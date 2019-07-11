Був за кермом: на Миколаївщині у ДТП загинув 10-річний хлопчик

Вранці 11 липня на автодорозі "Ольшанське-Миколаїв" поблизу смт Ольшанське трапилася ДТП за участі автомобілів Opel і ВАЗ-2105, за кермом останнього перебував 10-річний місцевий житель.

Як повідомляє пресслужба Нацполіціі, в результаті зіткнення транспортних засобів хлопчик загинув на місці події.

"30-річний пасажир ВАЗа, батько загиблого, і водій Opel із тілесними ушкодженнями доправлені до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

ДТП на автодорозі "Ольшанське-Миколаїв"

ДТП на автодорозі "Ольшанське-Миколаїв"

Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Покарання передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою у масштабному ДТП загинули троє людей, аварія трапилася неподалік від с. Знам'янка.

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