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10 грудня • оновлено в 13:37
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/ Розслідування

Був у змові з ісламістами? У Польщі затримали українця за "підготовку" теракту

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Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина України, котрого підозрюють у підготовці теракту на території одного з торгових центрів у місті Пулави Люблінського воєводства.

Зазначається, що затримання відбулося 4 грудня, а до цього українець Максим С. прожив у сусідній державі всього два місяці. Про це повідомляє сайт польського телебачення TVP.info.

За даними польських розвідників, чоловік діяв за змовою із декількома ісламськими радикалами, котрі є громадянами Таджикистану, а також чеченцями із Росії. Разом із ними українець планував начинити вибухівкою чи пальним автомобіль і підірвати його біля чи всередині ТЦ. У результаті нібито мало загинути якомога більше людей.

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В Польше по подозрению в совершении теракта задержали украинца

abw.gov.pl

"У Варшаві чоловік перебував у товаристві іноземців, які представляли радикальний підхід до ісламських принципів. Він підтримував тісні контакти з іноземцями із Таджикистану, а також громадянами Російської Федерації чеченської національності", – заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарін.

Спецслужби не розголошують інформації щодо того, як саме українець мав намір здійснити вибух – дистанційно чи ж особисто підірвати авто і теж загинути. Водночас зазначається, що підозрюваний розглядав варіант здійснення терористичного акту за допомогою вогнепальної зброї.

Також в польській агенції внутрішньої безпеки підкреслили, що Максим С. "піддався сильному впливу радикальних ісламістів". Крім цього, декілька тижнів тому він навіть прийняв іслам і отримав нове ім’я – Мухмат.

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"Затриманому інкримінують підготовку до події, яка загрожувала життю чи здоров’ю багатьох людей та заподіянню шкоди майну у великих обсягах, у вигляді вибухів чи легкозаймистих вибухових речовин. Ця підготовка полягала у домовленостях із іншими людьми з радикальними релігійними поглядами, висловленні готовності здійснити терористичну атаку, пов’язану з детонацією автомобіля у громадських закладах та отримання грошей та зброї", – оголосили в місцевій прокуратурі.

Поки що суд Польщі арештував українця на три місяці. Якщо слідство доведе інкриміновані йому злочини, Максиму С. загрожує до 5 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Афганістані 17 вересня влаштували два кривавих теракти за день, які забрали життя щонайменше 46 осіб.

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Автор
Марта Рок
Тема
Кримінал
Місце
Польща
Теги
теракт затримання
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А вдруг поляки АТО замутят?
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Хо Хол
Хо Хол
Xoxлы - yблюдoчная нация тeppopистов.
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