Був у змові з ісламістами? У Польщі затримали українця за "підготовку" теракту

Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина України, котрого підозрюють у підготовці теракту на території одного з торгових центрів у місті Пулави Люблінського воєводства.
Зазначається, що затримання відбулося 4 грудня, а до цього українець Максим С. прожив у сусідній державі всього два місяці. Про це повідомляє сайт польського телебачення TVP.info.
За даними польських розвідників, чоловік діяв за змовою із декількома ісламськими радикалами, котрі є громадянами Таджикистану, а також чеченцями із Росії. Разом із ними українець планував начинити вибухівкою чи пальним автомобіль і підірвати його біля чи всередині ТЦ. У результаті нібито мало загинути якомога більше людей.
В Польше по подозрению в совершении теракта задержали украинца
abw.gov.pl
"У Варшаві чоловік перебував у товаристві іноземців, які представляли радикальний підхід до ісламських принципів. Він підтримував тісні контакти з іноземцями із Таджикистану, а також громадянами Російської Федерації чеченської національності", – заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарін.
Спецслужби не розголошують інформації щодо того, як саме українець мав намір здійснити вибух – дистанційно чи ж особисто підірвати авто і теж загинути. Водночас зазначається, що підозрюваний розглядав варіант здійснення терористичного акту за допомогою вогнепальної зброї.
Також в польській агенції внутрішньої безпеки підкреслили, що Максим С. "піддався сильному впливу радикальних ісламістів". Крім цього, декілька тижнів тому він навіть прийняв іслам і отримав нове ім’я – Мухмат.
"Затриманому інкримінують підготовку до події, яка загрожувала життю чи здоров’ю багатьох людей та заподіянню шкоди майну у великих обсягах, у вигляді вибухів чи легкозаймистих вибухових речовин. Ця підготовка полягала у домовленостях із іншими людьми з радикальними релігійними поглядами, висловленні готовності здійснити терористичну атаку, пов’язану з детонацією автомобіля у громадських закладах та отримання грошей та зброї", – оголосили в місцевій прокуратурі.
Поки що суд Польщі арештував українця на три місяці. Якщо слідство доведе інкриміновані йому злочини, Максиму С. загрожує до 5 років в'язниці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Афганістані 17 вересня влаштували два кривавих теракти за день, які забрали життя щонайменше 46 осіб.
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