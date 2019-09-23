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23 вересня • оновлено в 18:30
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/ Розслідування

Був у розшуку Інтерполу: в Києві затримали кривдника Найєма

1.3т Читати матеріал російською

Одного з підозрюваних у нападі на екснардепа Мустафу Найєма Магомеда Саітова затримали в Україні.

Про це повідомив у Facebook брат колишнього парламентарія, адвокат Масі Найєм.

"За моєю інформацію Саітов Магомед, який ударив мого брата 30 квітня 2018 року, вже перебуває в Україні. 18 лютого 2019, через 10 місяців після нападу, нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОУП-Інтерпол з "червоною" карткою, тобто з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Як він перетнув кордон Українизагадка. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура", – написав він.

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Нападника на Найєма Саітова затримали

Нападника на Найєма Саітова затримали

НВ

Незабаром Найєм повідомив, що Саітова вже затримали і готуються обрати йому запобіжний захід.

"Його зловили і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Адреса суду: Дегтярівська, 31а. Суддя Ціктіч Віталій Михайлович", – написав правозахисник.

Нападника на Найєма затримали

Нападника на Найєма затримали

Українська правда

Напав на Найєма затримали

Напав на Найєма затримали

Скріншот

Як уточнює "Українська правда", в Національній поліції підтвердили факт затримання.

"Він був затриманий учора, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні Шевченківський районний суд застосує запобіжний захід. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням з прокуратурою направлено до суду", – розповів речник поліції Ярослав Тракало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад на Найєма було скоєно ввечері 30 квітня 2018 року в центрі Києва. У нього діагностували перелом нижньої щелепи, ЗЧМТ, струс головного мозку. Після інциденту нардепа прооперували.

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Особи
Масі Найєм Мустафа Найєм
Місце
Україна Київ
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