Був у розшуку Інтерполу: в Києві затримали кривдника Найєма

Одного з підозрюваних у нападі на екснардепа Мустафу Найєма Магомеда Саітова затримали в Україні.

Про це повідомив у Facebook брат колишнього парламентарія, адвокат Масі Найєм.

"За моєю інформацію Саітов Магомед, який ударив мого брата 30 квітня 2018 року, вже перебуває в Україні. 18 лютого 2019, через 10 місяців після нападу, нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОУП-Інтерпол з "червоною" карткою, тобто з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Як він перетнув кордон України – загадка. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура", – написав він.

Нападника на Найєма Саітова затримали НВ

Незабаром Найєм повідомив, що Саітова вже затримали і готуються обрати йому запобіжний захід.

"Його зловили і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Адреса суду: Дегтярівська, 31а. Суддя Ціктіч Віталій Михайлович", – написав правозахисник.

Нападника на Найєма затримали Українська правда

Напав на Найєма затримали Скріншот

Як уточнює "Українська правда", в Національній поліції підтвердили факт затримання.

"Він був затриманий учора, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні Шевченківський районний суд застосує запобіжний захід. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням з прокуратурою направлено до суду", – розповів речник поліції Ярослав Тракало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад на Найєма було скоєно ввечері 30 квітня 2018 року в центрі Києва. У нього діагностували перелом нижньої щелепи, ЗЧМТ, струс головного мозку. Після інциденту нардепа прооперували.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!