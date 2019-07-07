Був п'яний як чіп: спливли нові подробиці гучного "викрадення" СБУ командира "ДНР"

Затриманий екс-начальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади "ДНР" Володимир Цемах був у напівпритомному стані від сп'яніння, коли в квартиру до нього проникли агенти СБУ.

Про нові подробиці спецоперації повідомляє "Новая газета", посилаючись на джерело, близьке до українських секретних служб.

За його словами, екс-командир ППО Сніжного (Донецька область) у день свого "викрадення" провів дружину на роботу й покликав до себе двох друзів.

Володимир Цемах Politeka.net

За день вони випили кілька пляшок горілки, що полегшило завдання учасникам спецоперації, які практично не зустріли опору з боку Цемаха.

"Мужик із зусиллями тримався на ногах", – сказало джерело. Зі свого боку глава апарату СБУ Ігор Гуськов у коментарі журналістам не став ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію.

Володимир Цемах Новая газета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", із якого збили лайнер.

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