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Був п'яний як чіп: спливли нові подробиці гучного "викрадення" СБУ командира "ДНР"

22.5тЧитати матеріал російською

Затриманий екс-начальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади "ДНР" Володимир Цемах був у напівпритомному стані від сп'яніння, коли в квартиру до нього проникли агенти СБУ.

Про нові подробиці спецоперації повідомляє "Новая газета", посилаючись на джерело, близьке до українських секретних служб.

За його словами, екс-командир ППО Сніжного (Донецька область) у день свого "викрадення" провів дружину на роботу й покликав до себе двох друзів.

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Володимир Цемах

Володимир Цемах

Politeka.net

За день вони випили кілька пляшок горілки, що полегшило завдання учасникам спецоперації, які практично не зустріли опору з боку Цемаха.

"Мужик із зусиллями тримався на ногах", – сказало джерело. Зі свого боку глава апарату СБУ Ігор Гуськов у коментарі журналістам не став ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Новая газета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", із якого збили лайнер.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Теги
СБУтерористи "ДНР"ДНРНовини ДНРМН 17Боїнг МН17затримання
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Tkach Alik
Tkach Alik
Алконавт, как и 80% рюцьких лохов
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Перепил Недо
Перепил Недо
"Новая газета" и источник, близкий к украинским секретным службам- это что? вечерний анекдот?
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"Новая газета" самая правдивая! Она вон про СБУ знает больше, чем Обозреватель.
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