"Був наказ": боєць АТО розповів, чому Гіркіну дозволили дійти до Донецька

Після того, як терористи під проводом росіянина Ігоря Стрєлкова-Гіркіна втекли зі Слов'янська, їх можна було знищити.
Сили АТО не змогли нічого зробити через заборону відкривати вогонь, розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL боєць батальйону Кульчицького Сергій Ткаченко.
"Ми повинні були забезпечувати контроль дороги. І коли зі Слов'янська почали виходити колони з бойовиками, ми повинні були їх затримувати, по ідеї. Але був наказ: перемир'я. Не стріляти. І колони спокійно вийшли", - зазначив Ткаченко.
За словами бійця, певні спроби зупинити противника окремі підрозділи таки робили.
livejournal Злого одесита
Частину техніки тікаючих зі Слов'янська терористів сили АТО таки знищили. 5 липня 2014 року
livejournal Злого одесита
"Лише одну з колон противника обстріляли тоді. Мабуть, хтось не почув наказу. Або не послухався. Всі інші вийшли. Частина вирушила в Донецьк. Частина - в Луганськ", - додав він.
Боєць батальйона Кульчицького згадує: місцеве населення тоді активно допомагало українській армії з інформацією про переміщення та місцезнаходження терористів.
"Вони виходили протягом тижня. Це ж не були класичні колони. До нас приїжджали місцеві таксисти, говорили: хлопці, там і там... Але що ми могли зробити? Наше завдання було контролювати цю конкретну дорогу - ми і контролювали. І по цій дорозі дійсно ніхто не йшов", - повідомив Ткаченко.
Як писав OBOZREVATEL, після старту ООС українські військові почали регулярно повідомляти про втрати противника. Зокрема, днями вони заявили про ліквідацію снайпера терористів.
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