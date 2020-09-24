Бутусов – про збитий Су-30: ганьба російської авіації увійде в світову історію

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що збитий в РФ під час навчального повітряного бою винищувач Су-30 став ганьбою російської авіації, яка увійде в світову історію.

Про це він написав у Facebook, зазначивши, що дана подія не мало аналогів в 21 столітті.

"Здавалося, в сучасній авіації це неможливо, але російські пілоти довели – вони здатні перевершити неможливе!" – зазначив Бутусов.

Журналіст пояснив, що під час навчального повітряного бою російські військові здійснили цілу серію грубих помилок правил проведення навчань, які привели до інциденту:

Техніки літака не перевірили відключення живлення гармати в бортовій системі перед навчальним боєм

Пілот літака включив запобіжний тумблер управління гарматою, який не можна було чіпати

Пілот до початку стрільби повинен був перевірити відключення гармати, давши чергу в бік від мети для контролю розрядки

"Це означає, що рівень бойової підготовки російської авіації просто сміхотворний. Якщо така організація в елітних полицях на новітніх літаках, значить боєздатність цих полків вкрай низька ... Не виключено, що пілот міг бути п'яним, інакше як таке можна було накоїти?" – підкреслив Бутусов.

Журналіст додав, що вартість знищеного Су-30 – близько 50 мільйонів доларів. За його словами, реальна боєздатність російської авіації виявилася не дуже високою і значно нижче хвалебних рапортів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії розбився військовий винищувач Су-30. Катастрофа сталася під час проведення планового навчально-тренувального польоту. Пізніше в мережі виклали відео місця падіння російського військового винищувача Су-30.