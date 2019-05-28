Бунт в одеській колонії: стало відомо про руйнування всередині в'язниці

У поліції повідомили, що бунт в одеській колонії №51 почався з обшуків камер в'язнів.

Як пише "УНН", обшуки влаштували з самого ранку в понеділок, 27 травня, чим викликали невдоволення частини в'язнів.

Повідомляється, що "злодії в законі" почали підбурювати інших в'язнів на бунт. В результаті засуджені почали самовільно пересуватися колонією, а коли охорона колонії намагалася їм перешкодити, то влаштовували бійки, кидали в охоронців каміння, а пізніше влаштували підпал.

Ув'язнені спалили автомобіль, що стояв у дворі. Також вогонь пошкодив деякі приміщення, зокрема кабінет керівника виправної установи.

Також в'язні пошкодили частину камер відеоспостереження, розбили близько 60 вікон і знищили десятки матраців.

Крім того, не менше 10 працівників пенітенціарної установи отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі відбувся бунт в'язнів.

Після бунту у колонії поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) КК.

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