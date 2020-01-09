"Було передчуття": пілот МАУ дивом уникнув загибелі у смертельному рейсі

Пілот "Міжнародних авіаліній України", який мав летіти літаком Тегеран – Київ, випадково уникнув загибелі. В останню мить йому поміняли маршрут на Лондон.

Про це льотчик Артем сам розповів у ефірі "Вікна Новини" на телеканалі СТБ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я мав летіти рейс замість Хоменка. Але мені поміняли рейс на Лондон", – розповів пілот, додавши, що бачив своїх колег із трагічного рейсу просто перед вильотом.

Пілот МАУ дивом не полетів смертельним рейсом Скріншот відео

"Ми сиділи за сусідніми столиками у брифінгу. Вони були дуже занепокоєні. Мабуть, вони знали, було якесь передчуття. Я побажав їм гарного рейсу, точно так само зробили й вони мені", – згадує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українець Андрій Бузаров також дивом уникнув загибелі на літаку МАУ. Він збирався летіти 8 січня рейсом, який розбився у Тегерані, проте переніс політ на 9 січня.

Крім того, як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, всього на рейс було зареєстровано 169 осіб, але двоє людей не сіли на лайнер Boeing 737-800.

Що стосується загиблого Сергія Хоменка, замість якого мав летіти льотчик, котрий врятувався, то він був другим пілотом Boing 737. До роботи в МАУ Хоменко командував ескадрильєю ЗСУ і мав досвід польотів понад 14 років.

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