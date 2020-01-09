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9 січня • оновлено в 11:45
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"Було передчуття": пілот МАУ дивом уникнув загибелі у смертельному рейсі

10.6т
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Пілот "Міжнародних авіаліній України", який мав летіти літаком Тегеран – Київ, випадково уникнув загибелі. В останню мить йому поміняли маршрут на Лондон.

Про це льотчик Артем сам розповів у ефірі "Вікна Новини" на телеканалі СТБ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я мав летіти рейс замість Хоменка. Але мені поміняли рейс на Лондон", – розповів пілот, додавши, що бачив своїх колег із трагічного рейсу просто перед вильотом.

Пілот МАУ дивом не полетів смертельним рейсом

Пілот МАУ дивом не полетів смертельним рейсом

Скріншот відео

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"Ми сиділи за сусідніми столиками у брифінгу. Вони були дуже занепокоєні. Мабуть, вони знали, було якесь передчуття. Я побажав їм гарного рейсу, точно так само зробили й вони мені", – згадує він.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Київ
Тег
МАУ
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