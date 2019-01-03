Були ще смерті: з'явилися подробиці вбивства студенток у Харкові

Власниця квартири в Харкові, де знайшли тіла двох іноземних студенток зі слідами насильницької смерті, нещодавно померла.

Як ідеться в сюжеті ТСН, у день виявлення тіл дівчат поліцейські побачили увімкнені газові конфорки на кухні, безлад і калюжі крові (щоб подивитися репортаж із місця НП, проскрольте до кінця сторінки).

За словами сусідів, дівчата знімали квартиру більше півроку, жили в ній тихо, ні з ким не спілкувалися. Вони старанно вчилися у Харкові на медиків, а конфліктів з однокурсниками не мали.

Також з'ясувалося, що власниця квартири померла за кілька тижнів до Нового року. А її онук, який мав займатися будинком, зник. Судячи з фотографій чоловіка в соцмережі, він перебуває в Москві.

У поліції поки не розголошують інформацію про підозрюваних. Правоохоронці уточнюють, що в розшук нікого не оголошували. Батьки дівчат незабаром зможуть забрати їхні тіла на батьківщину до Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19-річний студент звернувся в поліцію і розповів, що з 31 грудня не може зв'язатися зі своїми однокурсницями. Поліція знайшла трупи дівчат 3 січня в квартирі на вул. Валентинівській.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що вбивця перерізав студенткам із Туреччини горло. А одна з дівчат незадовго до трагедії скаржилася батькам на колишнього хлопця, який нібито її переслідував.

Також у мережі опублікували фото можливого вбивці, хоча в поліції не було інформації про підозрюваних.