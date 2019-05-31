"Будуть з автоматами у Раді": Цимбалюк попередив, чим загрожує мир із терористами "ДНР"

Росія намагається нав'язати Україні сценарій, при якому терористична "ДНР" буде інтегрована в державу для блокування її розвитку за європейським вектором.

При цьому контролювати бойовиків і формувати їх стратегію поведінки буде безпосередньо Кремль. Про таку загрозу попередив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо НВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нам будуть намагатися вмонтувати Донбас, яким керуватиме Росія. Але "представники" Донбасу з автоматами або без ходитимуть Верховною Радою, розповідатимуть "ні Бандері", "ні НАТО". Можливості нам впливати на політичний простір там не буде", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що нова українська влада в особі президента Володимира Зеленського повинна пам'ятати про те, що її бажання вести мирні переговори з Росією може не збігатися з планами країни-агресора.

Також він висловив думку, що незалежно від прізвища нового президента України, Росія всіляко домагатиметься того, щоб наша країна перестала існувати або повністю повторила долю терористичних "Л/ДНР".

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