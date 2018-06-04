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"Будуть великі втрати": Україна похвалилася новою зброєю

3.5тЧитати новину російською

Український ракетний комплекс "Вільха" - зброя, здатна забезпечити великі втрати агресора.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив глава "Укроборонпрому" Павло Букін. За його словами, підприємства повністю готові для виробництва комплексу.

"Ви бачили, що випробування вже проведені. Цього року є держзамовлення на цю продукцію і підприємства для виробництва повністю готові. Звичайно, є дрібні моменти, але в цілому готовність повна."Вільха" - це засіб, здатний забезпечити великі втрати агресора. Там розумітимуть, що напасти вони можуть, але отримають потужний удар у відповідь", - зазначив Букін.

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За його словами, це питання знаходиться на контролі РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Україна завершила випробування ракети "Вільха".

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Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Укроборонпром
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