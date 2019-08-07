Будинок злетів із фундаменту: в мережу потрапили фото та відео смертельного потопу на Одещині

Селевий потік у селі Молога Білгород-Дністровського району Одеської області, який вбив одну людину 3 серпня, був такої сили, що зміг зірвати з фундаменту двоповерховий будинок.

Про це повідомляє видання "Думская", кореспондент якого вирушив на місце НП і показав наслідки стихії (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У матеріалі наголошується, що на північний захід від населеного пункту розташована природна низина. Кілька років тому вона збирала воду і несла її в сторону лиману, однак потім сезонне русло перегородили насипом із дорогою. Саме цей насип і став причиною масштабного потопу.

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

"Три труби, розташовані неподалік від місця прориву, просто не змогли забезпечити нормальний стік дощової води. Вона накопичувалася перед насипом, стікала з навколишніх пагорбів разом з брудом, переливалася через цю греблю і, врешті-решт, прорвала її", – зазначає кореспондент.

Схема потоку води Думская

"Це був найжахливіший день за все моє життя, за всі 33 роки. У мене є дренажна труба, через яку дощова вода зливається з двору в город. І тут бачу, що з труби вода йде назад. Відкриваю двері на город, а там озеро.

Хотів завести машину і виїхати на вулицю – відкриваю хвіртку, а там річка. Ми були як би оточені з усіх боків", – розповів про інцидент Олександр Бирка, будинок якого одним із перших прийняв на себе удар стихії.

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

За словами місцевого жителя, потоку знадобилося від сили двадцять хвилин, щоб піднятися вище людського зросту.

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Чоловік опинився відрізаним від сім'ї: вхідні двері заклинило, і дружина з двома дітьми, шести і дев'яти років, залишилися в будинку, який, як акваріум, стрімко наповнювався водою.

Дружина Олександра намагалася заткнути щілини ганчірками, але це було марно – бурхливий потік, що ніс разом із брудом гілки і каміння, просто видавив скло. Жінка з дітьми встигла піднятися на другий поверх будинку.

"У сусідньому провулку стихія зірвала з фундаменту двоповерховий будинок і закинула його на припаркований поруч автомобіль. Городи, де ще пару днів назад наливалися соком фрукти і овочі, тепер покриті 40-сантиметровим шаром мулу", – сказано в статті.

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Наслідки селевого потоку в Одеській області Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і трапилися зсуви.

Недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної бурі, що накрила регіон.

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