"Знову пришлють "добровольців": Ярош попередив про небезпеку на Донбасі

Активізація бойових дій на Донбасі з боку Росії дуже вірогідна.

Особливо небезпечним є період до проведення позачергових парламентських виборів. Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав командувач Української Добровольчої Армії, народний депутат Дмитро Ярош.

"Я думаю, вони (росіяни – ред.) планують перейти до активізації бойових дій, знову пришлють "добровольців" зі збройних сил Російської Федерації… Особливо, перед нашими позачерговими парламентськими виборами. "Примус України до миру" – це би називалося. Ми це передбачаємо. І будемо, безумовно, цьому протидіяти", – зазначив Ярош.

Війна на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні Сили України продовжують потужно відповідати на провокації "Л/ДНР". При цьому екс-ватажок окупаційно-терористичних угрупувань в ОРДЛО, Ігор Стрєлков (Гіркін) виступив із черговими одкровеннями про масові вбивства терористами українців на окупованих територіях "без суду і слідства", за його особистим наказом.

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