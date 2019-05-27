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/Розслідування

"Знову пришлють "добровольців": Ярош попередив про небезпеку на Донбасі

5.7тЧитати матеріал російською

Активізація бойових дій на Донбасі з боку Росії дуже вірогідна.

Особливо небезпечним є період до проведення позачергових парламентських виборів. Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав командувач Української Добровольчої Армії, народний депутат Дмитро Ярош.

"Я думаю, вони (росіяни – ред.) планують перейти до активізації бойових дій, знову пришлють "добровольців" зі збройних сил Російської Федерації… Особливо, перед нашими позачерговими парламентськими виборами. "Примус України до миру" – це би називалося. Ми це передбачаємо. І будемо, безумовно, цьому протидіяти", – зазначив Ярош.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Піде на Київ: Ярош назвав роль Путіна у третьому Майдані

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні Сили України продовжують потужно відповідати на провокації "Л/ДНР". При цьому екс-ватажок окупаційно-терористичних угрупувань в ОРДЛО, Ігор Стрєлков (Гіркін) виступив із черговими одкровеннями про масові вбивства терористами українців на окупованих територіях "без суду і слідства", за його особистим наказом.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
Теги
війнаРосія - країна-агресорбойовикитерористи "ДНР"РосіяросіяниНовини ДНРНовини ДонбасуНовини ЛНР
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский нционал-подонок ярош страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Решетников Александр
Решетников Александр
Шикарный повод будет Зеленскому ввести военное положение, президентское правление и заодно обьявить дефолт. Всю педриловскую свору под трибунал, а гопников километров на 40 от фронта тупо перепахать артой.
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леня зе
леня зе
тоже хочет в новый свынарнык до корыта.вот и вылазит с разной бобуйней
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