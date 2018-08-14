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"Буде пекельна ніч": стало відомо про загострення ситуації на Донбасі

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Українські військові очікують чергове загострення в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, так як Росія постійно перекидає важке озброєння.

Про це повідомляють волонтери фонду "Вернись живим" в Facebook. Вони розповіли, що через постійні провокації терористів на Донбасі було поранено кілька бійців ЗСУ.

"Ситуація на фронті може загостритися. Протягом минулої доби кілька наших бійців отримали поранення, один перебуває у вкрай важкому стані, проте лікарі запевняють, що загрози життю вже немає. Тим часом, з Росії на тимчасово окуповану територію України продовжує прибувати важке озброєння", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що терористи обстрілюють позиції ЗСУ навіть вдень. Зокрема, вони використовують 120 мм міни з околиць окупованих Горлівки, Докучаєвська, Донецька і Новоазовська.

"13 серпня, близько 10:00 протитанкова керована ракета підбила водовозку наших захисників неподалік Новотроїцького, внаслідок чого поранення отримали двоє військових. А вже о восьмій вечора до Авдіївської лікарні з осколковими пораненнями доставили ще кількох бійців", - додали волонтери.

За їхніми словами, українські військові активно готуються до "чергової пекельної ночі". Більш того, з Росії постійно прибуває величезна кількість важкого озброєння.

"РСЗО "Град", танки, 120 і 152 мм гаубиці та новітні системи РЕБ і РЕР, які ще проходять випробування", - пояснили волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СММ ОБСЄ перерахувала помічену на Донбасі важку техніку РФ.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
повернись живим
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Говносеть Facebook стала разносчиком сплетен,лжи и провокаций. Какие-то левые "волонтеры" пиzдят о том, что "из России продолжает прибывать тяжелое вооружение", как будто они это видели. Специально врут, обостряют ситуацию. Вместо того, чтобы отвести силы от линии соприкосновения, террористические ублюдки из так называемых "Объединенных сил" обстреливают Донбасс и, естественно, получают обратку. Террористический, майданный режим будет наказан народом Украины.
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