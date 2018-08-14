"Буде пекельна ніч": стало відомо про загострення ситуації на Донбасі

Українські військові очікують чергове загострення в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, так як Росія постійно перекидає важке озброєння.

Про це повідомляють волонтери фонду "Вернись живим" в Facebook. Вони розповіли, що через постійні провокації терористів на Донбасі було поранено кілька бійців ЗСУ.

"Ситуація на фронті може загостритися. Протягом минулої доби кілька наших бійців отримали поранення, один перебуває у вкрай важкому стані, проте лікарі запевняють, що загрози життю вже немає. Тим часом, з Росії на тимчасово окуповану територію України продовжує прибувати важке озброєння", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що терористи обстрілюють позиції ЗСУ навіть вдень. Зокрема, вони використовують 120 мм міни з околиць окупованих Горлівки, Докучаєвська, Донецька і Новоазовська.

"13 серпня, близько 10:00 протитанкова керована ракета підбила водовозку наших захисників неподалік Новотроїцького, внаслідок чого поранення отримали двоє військових. А вже о восьмій вечора до Авдіївської лікарні з осколковими пораненнями доставили ще кількох бійців", - додали волонтери.

За їхніми словами, українські військові активно готуються до "чергової пекельної ночі". Більш того, з Росії постійно прибуває величезна кількість важкого озброєння.

"РСЗО "Град", танки, 120 і 152 мм гаубиці та новітні системи РЕБ і РЕР, які ще проходять випробування", - пояснили волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СММ ОБСЄ перерахувала помічену на Донбасі важку техніку РФ.