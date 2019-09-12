"Будь ти проклятий!" Під Сумами автохамка на Lexus накинулася на поліцейських. Відео

Жінка-водійка Lexus накинулася з прокльонами і матюками на співробітників патрульної поліції Сумщини за те, що вони зупинили її після порушення правил дорожнього руху.

Відео скандального інциденту з'явилося на сторінці Національної поліції в Сумській області у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Будь ти проклятий! Будьте прокляті всі поліцейські, які здирають із людей штрафи! Тричі прокляті! Записуй і передай це всім, а тепер пиши протокол", – почала кричати хамка після того, як один із правоохоронців назвався їй.

За даними поліції, патрульні зупинили її за відсутність передбаченого конструкцією транспортного засобу лівого дзеркала заднього виду. Але замість того, щоб ознайомитися зі здійсненим правопорушенням, жінка одразу почала проклинати всіх поліцейських, які забезпечують безпеку дорожнього руху на вулицях і дорогах країни. Після цього вона нахабно сіла в своє авто.

Жінка за кермом Vgorode

"Виписуйте протокол – я поспішаю. І щоб він тобі на ліки пішов і всім твоїм поліцейським", – продовжила ображати поліцейських неадекватна водійка.

Крім того, під час розгляду адміністративного провадження жінка подала клопотання про перенесення розгляду справи й у результаті не з'явилася на нього. Правоохоронці уточнили, що відповідно до законодавства матеріали розглянули без порушниці, а постанову вже направили на адресу її проживання.

"До речі, автоледі, сподіваємося, ви побачите це відео. Ваше прохання ми виконали – подивилися всім управлінням. А вам радимо дотримуватися правил дорожнього руху, тоді вас не тільки не зупинятимуть патрульні, а й так ви знизите аварійність на автошляхах", – звернулися поліцейські до автохамки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумах виник скандал в соцмережах довкола відео з напівголими дівчатами біля службової поліцейської машини. На початку ролика дві героїні катаються на скейтборді, потім – позують біля транспортного засобу правоохоронців.

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