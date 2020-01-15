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15 січня • оновлено в 13:56
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На борту були зрадники? З'явилася версія навмисної атаки на літак МАУ в Ірані

9.3т
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Арабський журналіст Касим Аль-Мадхаджі аль-Ахваз припустив, що на борту літака Boeing 737, який був збитий у Тегерані (Іран), могла перебувати людина, що допомогла ліквідувати командувача Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

"У такий спосіб удар по українському літаку міг бути завданий з метою знищити це "джерело витоку інформації", – припустив журналіст у своєму Twitter. Версію про "помсту зрадникам" підтримали й інші користувачі соцмереж, пости яких проаналізував OBOZREVATEL.

За словами Аль-Мадхаджі, наказ збити Boeing віддав командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), генерал Амір-Алі Хаджизаде, дізнавшись, що там є зрадник.

Хазім Давуд написав про те, що на борту українського лайнера перебували чотири генерали, які "намагалися втекти". "Збивання було навмисним і не було помилкою", – заявив він.

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Зейнат Альхія написала, що "Тегеранський аеропорт уразив український літак ракетою, коли дізнався, що 16 іранських генералів перебували на борту з наміром втекти з Ірану зі своїми сім'ями".

Фахад Хулійіл заявив, що збитття Boeing – "навмисний злочин". За його словами, влада "боялися іранських осіб, які були на борту, щоб втекти за межі країни".

Доктор Валід бін Іса Аль-Саадун написав, що найбільш вірогідний сценарій, на його думку, "полягає в тому, що на українському лайнері були офіцери іранської Революційної гвардії, у яких були докази, які засуджують уряд злочинних мулл, із метою їх викриття. Після того, як вони вирішили втекти й опинилися на борту судна, той був збитий".

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"П'ять високопоставлених офіцерів іранської розвідки були вбиті в збитому українському літаку, які, можливо, вирішили втекти з Ірану", – написав користувач із ніком KB.

Користувач "Увахід мін Альнаас" ("Один із народу") заявив, що "український літак бомбили, тому що на його борту були лідери Революційної гвардії Ірану, які вирішили втекти й мали намір сховатися в Канаді, щоб врятуватися від мулл". "Це брудна справа з боку гнилого іранського керівництва", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Того ж дня рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який виявився пошкодженим.

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Ексклюзив
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
Теги
Авіакатастрофа МАУ
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сейчас свинорускин авиоэксперты скажут что это все вранье. Пхахха
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Себостьян Прейро, хрюкан, на борту было 15 xoxлов. А это значит 15 потенциальных предателей.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Себостьян Прейро, Да не, мы до сих пор "с ужасом" внимаем статьям почитаемого на укрине медоврала)
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