На борту були зрадники? З'явилася версія навмисної атаки на літак МАУ в Ірані

Арабський журналіст Касим Аль-Мадхаджі аль-Ахваз припустив, що на борту літака Boeing 737, який був збитий у Тегерані (Іран), могла перебувати людина, що допомогла ліквідувати командувача Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

"У такий спосіб удар по українському літаку міг бути завданий з метою знищити це "джерело витоку інформації", – припустив журналіст у своєму Twitter. Версію про "помсту зрадникам" підтримали й інші користувачі соцмереж, пости яких проаналізував OBOZREVATEL.

За словами Аль-Мадхаджі, наказ збити Boeing віддав командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), генерал Амір-Алі Хаджизаде, дізнавшись, що там є зрадник.

عندما وصل الخبر لحاجي زاده قائد القوات الجو فضاء في الحرس الثوري بأن من سرب المعلومة التي تسببت في # مقتل_قاسم_سليماني خرج من المطار برفقة زوجته متجه إلى أوكرانيا, قال: "بيارش پاين, بزنش". (نزله إلى تحت, اضربه). - قاسم المذحجي الأحواز (@naissy_q) January 11, 2020

Хазім Давуд написав про те, що на борту українського лайнера перебували чотири генерали, які "намагалися втекти". "Збивання було навмисним і не було помилкою", – заявив він.

معلومات مسربة ... ان الطائرة الاوكرانية المستهدفة كان على متنها اربع جنرالات ايرانيون يحاولون الهروب وان عملية اسقاط الطائرة كان مقصودا ولم يكن عن طريق الخطا .. - HAZIM DAWOOD (@HAZIMDAWOOD) January 13, 2020

Зейнат Альхія написала, що "Тегеранський аеропорт уразив український літак ракетою, коли дізнався, що 16 іранських генералів перебували на борту з наміром втекти з Ірану зі своїми сім'ями".

عاجل مخابرات مطار طهران ضربت الطائرة الأوكرانية بصاروخ حين علمت أن على متنها 16 جنرالا إيرانيا كانوا بقصد الهروب من إيران مع عائلاتهم! - Zeenat Alhya (@AlhyaZeenat) January 9, 2020

Фахад Хулійіл заявив, що збитття Boeing – "навмисний злочин". За його словами, влада "боялися іранських осіб, які були на борту, щоб втекти за межі країни".

ماحدث لل # الطائرة_الأوكرانية جريمة متعمدة حيث تم اسقاط الطائرة من قبل # ايران عمدا بسبب خشيتها من شخصيات ايرانية كانت على متن الطائرة من الهروب لخارج الدولة سعت # طهران في بادي الأمر إلى نكران الأمر ولاكن خوفها من إكتشاف الحقيقة جعلها تعترف بعد تجمع الأدلة ضدها

# اوكرانيا - fahad hulyyil (@fahadhulyyil) January 11, 2020

Доктор Валід бін Іса Аль-Саадун написав, що найбільш вірогідний сценарій, на його думку, "полягає в тому, що на українському лайнері були офіцери іранської Революційної гвардії, у яких були докази, які засуджують уряд злочинних мулл, із метою їх викриття. Після того, як вони вирішили втекти й опинилися на борту судна, той був збитий".

اقرب تحليل للواقع قرأته, هو انه يوجد على متن الطائرة الاوكرانية ضباط من الحرس الثوري الإيراني لديهم أدلة تدين حكومة الملالي المجرمة بهدف فضحهم, وبعد ان قرروا الهروب وكانوا على متن الطائرة تم اسقاطها - د. وليد بن عيسى السعدون (@sadoun_dr) January 11, 2020

"П'ять високопоставлених офіцерів іранської розвідки були вбиті в збитому українському літаку, які, можливо, вирішили втекти з Ірану", – написав користувач із ніком KB.

زد على ذلك مقتل خمسة من كبار ضباط المخابرات الايرانيين في الطائرة الاوكرانية المنكوبة

ربما كانوا قد قرروا الهروب من ايران pic.twitter.com/mQQ1cWUUQN - #kb (@kbirib) January 10, 2020

Користувач "Увахід мін Альнаас" ("Один із народу") заявив, що "український літак бомбили, тому що на його борту були лідери Революційної гвардії Ірану, які вирішили втекти й мали намір сховатися в Канаді, щоб врятуватися від мулл". "Це брудна справа з боку гнилого іранського керівництва", – підкреслив він.

نعقيب على تغريدة الاخ الكريم .. الموضوع ابشع مما تتخيل واكبر .. تم قصف الطائرة الاوكرانية لانه يوجد على متنها قياديين تابعين للحرس الثوري الايراني قرروا الهروب وكانوا ينوون اللجوء الى كندا هربا من الملالي لذلك تم اسقاطها بالقوة وهذه عملية قذرة من القيادة الايرانية العفنة. - واحد من الناس (@ ni_ce1) January 13, 2020

Як писав OBOZREVATEL:

8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Того ж дня рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який виявився пошкодженим.

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

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