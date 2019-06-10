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/Розслідування

ЗСУ вбивають мирних жителів? Артилерист жорстко відповів Мендель

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Заявляючи про те, що українські військові нібито піддаються на провокації терористів і ведуть вогонь по житлових будинках, школах і лікарнях, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель фактично тиражує міфи російської пропаганди.

"Про злих "укропів", які стріляють по дитячих садках", - заявив OBOZREVATEL артилерист резерву 44-ї окремої бригади ЗСУ Андрій Кобзар.

Бійці ВСУ, ілюстрація

Бійці ВСУ, ілюстрація

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"Я хочу нагадати цій пані – напевно, вона великий військовий фахівець, - що згідно з усіма міжнародними нормами і правилами саме та сторона, яка веде вогонь, прикриваючись мирними жителями, або з об'єктів соціальної інфраструктури, лікарень, шкіл тощо – саме ця сторона винна в абсолютно всіх наслідках такого вогню", - підкреслив він.

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Одночасно Кобзар, грунтуючись на своєму досвіді артилериста в 2014-2015 роках, заявив: "Нам було заборонено, і навіть ніколи на думку не спадало, коли ми працюємо, коли ми відкриваємо вогонь, розміщувати свої вогневі позиції, артилерійські батареї не те що в житловому кварталі або в населеному пункті, а навіть поблизу населених пунктів".

"Навіть якщо так було зручніше і швидше, ми мерзли, ми ночували в кузовах, в лісопосадці, в полі, але ми ні в якому разі не наближалися, щоб не спровокувати вогонь у відповідь по житлових кварталах", - підкреслив він.

В контексті заяви Мендель він зауважив: "По факту, це тиражування міфів російської пропаганди".

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"Але вона чомусь забуває, що ця війна розв'язана Росією", - нагадав артилерист. Він також нагадав про слова, сказані президентом Росії про те, що "ми будемо стояти за спиною мирних жителів".

На думку Кобзаря, прес-секретар Зеленського використовує метод кремлівської пропаганди. "Як відбілити злочинця? Перекласти його провину на іншого".

"Маніпулятивна брехня і російська пропаганда. Дуже цікаво, що цим займається прес-секретар глави держави", - резюмував Кобзар.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1 Юлія Мендель заявила: "Дуже часто наші військові потрапляють на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди. І після цього розпочинається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації".

  • Слова прес-секретаря президента викликали гучний суспільний резонанс.

  • Глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь". Пізніше він пояснив свою скандальну заяву.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Андрій Кобзар
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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