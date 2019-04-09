"Братська гуманітарка": сили ООС на Донбасі обстріляли російською зброєю. Фото

Терористи "Л/ДНР" обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі "новинками" російського оборонпрому.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС у Facebook, 5 квітня окупанти застосували артилерійські системи калібру 152 і 122 мм.

"Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снарядів засвідчив застосування окупантами керованих 152-мм артилерійських боєприпасів типу "Краснополь". Снаряди цього типу перебувають на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном "Калашников", - ідеться в повідомленні.

Офіцер ЗСУ висміяв брехню Росії про те, що вони нібито не допомагають терористам на Донбасі, назвавши зафіксований факт "особливостями "громадянської" війни або хроніками "братньої" гуманітарки".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ влаштували пекло терористам на Донбасі. Було ліквідовано семеро окупантів, ще шестеро отримали поранення.

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