|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Братська гуманітарка": сили ООС на Донбасі обстріляли російською зброєю. Фото

Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі "новинками" російського оборонпрому.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС у Facebook, 5 квітня окупанти застосували артилерійські системи калібру 152 і 122 мм.

"Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снарядів засвідчив застосування окупантами керованих 152-мм артилерійських боєприпасів типу "Краснополь". Снаряди цього типу перебувають на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном "Калашников", - ідеться в повідомленні.

Офіцер ЗСУ висміяв брехню Росії про те, що вони нібито не допомагають терористам на Донбасі, назвавши зафіксований факт "особливостями "громадянської" війни або хроніками "братньої" гуманітарки".

Новини
"Подвійний страйк!" У ЗСУ показали новий розгром терористів на Донбасі. Відео
"Братська гуманітарка": сили ООС на Донбасі обстріляли російською зброєю. Фото
"Братська гуманітарка": сили ООС на Донбасі обстріляли російською зброєю. Фото
"Братська гуманітарка": сили ООС на Донбасі обстріляли російською зброєю. Фото
"Братська гуманітарка": сили ООС на Донбасі обстріляли російською зброєю. Фото
"Братська гуманітарка": сили ООС на Донбасі обстріляли російською зброєю. Фото

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ влаштували пекло терористам на Донбасі. Було ліквідовано семеро окупантів, ще шестеро отримали поранення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
andrei andrei
andrei andrei
Плять! А каким вы, ссуки, хотели? Американьским?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
У меня таких железок дома завались. Хохлы, и после этого вы говорите, что у вас нет пропаганды? Нация дебилов.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Язин Михаил
Язин Михаил
На помойке какую-то хрень железную нашли и выдают ее за Крамнополь. Хохол величайший лгун на свете.(с) Шевченко.Т.Г
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки