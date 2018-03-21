"Брат! Не виправдовуйся!" Ярош підтримав Савченко

Позафракційний народний депутат Дмитро Ярош підтримав губернатора Миколаївської області Олексія Савченко, який підозрюється у можливому доведенні до самогубства українського льотчика-героя Владислава Волошина.

На своїй сторінці в Facebook Ярош написав, що Савченко не слід виправдовуватися і звертати увагу на скандал. Нардеп також порадив губернатору просто продовжувати робити свою роботу.

"Олексій, брат! Йдучи на посаду голови Миколаївської ОДА, ти знав, що береш на себе важкий хрест... Ось і зараз бог дає тобі ще одне випробування. Упевнений, що ти його з гідністю витримаєш, ти - боєць", - написав Ярош.

"Знай, що ми, добровольці, цінуємо все, що ти робив і робиш для затвердження і розгортання добровольчого руху як на фронті, так і в тилу", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", вМиколаєві 18 березня в власній квартирі застрелився з пістолета 29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин. Останні кілька місяців він керував обласним комунальним підприємством "Миколаївський міжнародний аеропорт".