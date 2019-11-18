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18 листопада • оновлено в 23:18
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Ходить із держохороною і змінює автономери: Богдана викрили в порушенні закону

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Главу Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Богдана запідозрили в незаконному користуванні послугами державної охорони та отриманні автомобільних номерів для прикриття.

Відповідне розслідування оприлюднили журналісти Bihus.Info (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що Богдан нібито користується охороною, яка належить главі держави, на безоплатній основі.

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Богдан користується держохороною та змінює номери на авто

Богдан користується держохороною та змінює номери на авто

Так, його супроводжує автомобіль із водієм і двома охоронцями. Примітно, що сам глава ОП їздить на Tesla, в якій знімає свої відеозвернення Зеленський. Із Богданом у кортежі помічений Mercedes.

При цьому, на Tesla журналісти побачили номери, які раніше використовувалися на авто державної охорони. Богдан же, мабуть, використовує їх як прикриття.

Богдан змінює автономери

Богдан змінює автономери

Скріншот з відео

Богдан змінює автономери

Богдан змінює автономери

Скріншот з відео

Богдан змінює автономери

Богдан змінює автономери

Скріншот з відео

Також біля керівника ОП помічений охоронець, який супроводжує Богдана та його дівчину на публічних і не тільки заходах.

Богдан ходить з держохороною

Богдан ходить з держохороною

Скріншот з відео

Богдан ходить з держохороною

Богдан ходить з держохороною

Скріншот з відео

Богдан ходить з держохороною

Богдан ходить з держохороною

Скріншот з відео

За даними журналістів, 26 червня Зеленський підписав розпорядження про надання охорони Богдану. Примітно, що останній не входить до тих осіб, кому дозволений такий супровід. У списку, визначеному законом, немає співробітників Офісу президента, оскільки це допоміжний орган. Крім того, глава ОП не є держслужбовцем.

Богдану не можна використовувати держохорону

Богдану не можна використовувати держохорону

Скріншот з відео

Богдану не можна використовувати держохорону

Богдану не можна використовувати держохорону

Скріншот з відео

Зеленський на запитання про охорону Богдана відповідати відмовився. Посперечався з журналістами і глава ОП.

Після незручних запитань і на Tesla, і на Mercedes різко змінили номери. Коли ж за кермо сів Зеленський, щоб зняти відеозвернення, були помічені ще одні номерні знаки.

Богдан змінює автономери

Богдан змінює автономери

Скріншот з відео

Богдан змінює автономери

Богдан змінює автономери

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан влаштував перепалку з журналісткою, яка хотіла запитати у нього про охорону.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
коршун федот
коршун федот
Богдан, готовь чемодан.
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1
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальное мурло.
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Гоша Злой
Гоша Злой
сцыкуны
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