Блогер викрив "російську агентуру" серед соратників Шарія

Блогер Андрій Попик оприлюднив відео, на якому розповів про скандальні факти з біографії топових представників "Партії Шарія".

Він поділився роликом на своїй сторінці у Facebook і присвятив його трьом людям (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, особливу увагу Попик приділив голові "Партії Шарія" Антоніні Бєлоглазовій. За його словами, у 2015-2016 році вона співпрацювала в Росії з антиукраїнською організацією "НОД". Він зазначив, що цей рух був неодноразово помічений на різних пропутінських заходах. Крім того, блогер показав відео, на якому Бєлоглазова зафільмована разом із кремлівським пропагандистом RT Гремом Філіпсом.

Антоніна Бєлоглазова Скріншот відео

Також у ролику Попика йшлося про якогось Костянтина Мамросенка. За словами блогера, Мамросенко є братом Бєлоглазової та очолює відділ "В" у "Партії Шарія". Як стверджує Попик, Мамросенко разом із терористом "Моторолою" брав участь у захопленні Харківської ОДА під час так званої "російської весни" у 2014 році. Згодом бойовик втік до Слов'янська, а Мамросенко був затриманий українськими правоохоронними органами. Через деякий час, каже Попик, нинішній представник "Партії Шарія" вийшов із СІЗО і повернувся в рідне Запоріжжя. Там він нібито планував організувати викрадення людини.

Костянтин Мамросенко Скріншот відео

Мамросенко є братом Бєлоглазової Скріншот відео

Третій фігурант ролика Попика – це житель Хмельницької області на прізвище Тарасій. За даними автора розслідування, хлопець був куратором "Партії Шарія" у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях, а також адміністратором її пабліків у Telegram.

Також Попик заявив, що Тарасій засвітився на відео у момент провокації бійки на одному з мітингів. Пізніше це транслювали на каналі Шарія.

"У 2017 році він (Тарасій. – Ред.) чомусь поїхав на військовий полігон Алабіно в Російській Федерації, де перебувають частини російського спецназу, і брав там участь у заході "Бійцівський забіг до дня Росії", – сказав Попик.

Зазначимо, що OBOZREVATEL готовий надати представникам "Партії Шарія" можливість пояснити свою позицію з приводу інформації, озвученої у розслідуванні про них.

Тарасій на "Бійцівському забігу до дня Росії" Скріншот відео

Тарасій спровокував бійку на мітингу Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) випустив ролик із викриттям блогера Анатолія Шарія. Він розповів, на кого розрахована подібна пропаганда і порівняв Шарія з "цукеркою, яку педофіл простягає дитині".

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