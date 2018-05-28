Бив головою об стіну: в Луцьку напали на жінку-копа

У Луцьку поліція затримала нетверезого чоловіка, який побив патрульну.

Як повідомили в прес-службі управління патрульної поліції Волині, в неділю, 27 травня, близько 20:00 екіпаж патрульних прибув на терміновий виклик на вул. Глушець за заявою місцевої мешканки, яку побив співмешканець, передає УНІАН.

Інспектор збиралася взяти пояснення, однак потерпіла почала вести себе агресивно, тікала - виявилося, що вона нетвереза.

"На її крик вибігли сусіди і також напали на поліцейських. Один з чоловіків завдав тілесних ушкоджень інспектору і вдарив її головою об стіну", - сказання в повідомленні.

Зловмисника затримали і доставили у відділок, де з'ясувалося, що це співмешканець заявниці.

Також було встановлено, що ця заявниця вже більше 40 разів викликала поліцію додому зі схожими зверненнями. За словами очевидців, вона зі своїм співмешканцем зловживають алкоголем після чого з'ясовують стосунки.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Патрульна знаходиться в лікарні зі струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою, загрози її життю немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові напали з ножем на жінку-копа.