Біля Криму пронеслися бомбардувальники США: РФ не змогла перехопити

Два стратегічних бомбардувальники B-52H Stratofortress Військово-повітряних сил США наблизилися до анексованого Росією Криму з боку України в п'ятницю, 4 вересня.

Метою стало проведення першої в історії бойової місії над українською територією. Про це повідомив Telegram-канал "Военный обозреватель".

Зазначається, що американські літаки вилетіли з авіабази Ферфорд у графстві Глостершир (Великобританія). B-52H увійшли в повітряний простір України й наблизилися до кордону з півостровом, пролетівши над узбережжям Азовського моря.

Бомбардувальники ВПС США ввійшли в повітряний простір України й наблизилися до Криму. Telegram-канал "Военный обозреватель"

"Поки на півночі Криму літали стратеги, біля південного узбережжя фіксували активність російських засобів ППО і літаки радіоелектронної розвідки RC-135W Rivet ВВС США, аналогічний британський розвідник, протичовновий P-8A Poseidon і знову британський Bombardier Sentinel R1", – йдеться в повідомленні.

Два B-52H Stratofortress ВВС США пронеслися в небі біля Криму. Telegram-канал "Военный обозреватель"

Водночас росЗМІ заявили, що винищувачі ПКС Росії не могли бути підняті на перехоплення бомбардувальників США (як це траплялося не раз) через те, що "американці перебували в повітряному просторі України".

Літаки США вилетіли з авіабази Ферфорд у графстві Глостершир (Великобританія). Telegram-канал "Военный обозреватель"

ПКС Росії не могли підняти свої винищувачі для перехоплення бомбардувальників США Telegram-канал "Военный обозреватель"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

командування ВПС США в Європі і Африці звинуватило льотчиків російських винищувачів у непрофесійних і небезпечних діях під час перехоплення американського бомбардувальника над Чорним морем. Зокрема, 28 серпня Су-27 ВКС РФ пролетів просто перед носом стратегічного американського B-52, такий маневр називають "лобовим ударом".

Американський публіцист Том Роган заявив, що останні спроби перехоплення винищувачами Повітряно-космічних сил Росії військових літаків США розкрили "немислимі помилки" НАТО. За його словами, Альянс нібито виявився неготовим до відбиття "російського вторгнення".

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