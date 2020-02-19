Більше 3 років в катівнях Кремля: в Україну повернувся один з в'язнів Путіна

Фігурант "справи українських диверсантів" Олексій Стогній, який був засуджений в анексованому Криму, відбув покарання в колонії і повернувся в Україну.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на сторінці в Facebook. За її словами, всі ці роки він перебував у нестерпних умовах місць позбавлення волі країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров'я.

"Український політв'язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала в листопаді 2016 року, а згодом засудила - в Києві", – написала вона.

Олексій Стогній Скріншот

Дружина Олексія Стогнія Оксана підтвердила його повернення додому, повідомляє Об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Там відзначили, що Стогній вийшов на свободу в кінці січня 2020 року, але сім'я вважала за краще не розголошувати цей факт, щоб не наражатися на небезпеку при виїзді з окупованого півострова на материкову Україну.

За їхньою інформацією, політв'язень входив в списки на "обмін", які Україна передавала на переговорах з Росією.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в анексованому Криму суд заарештував фігурантів "справи українських диверсантів", яких ФСБ звинувачує в підготовці диверсій за завданням Міноборони України. Один із затриманих – Олексій Стогній.

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