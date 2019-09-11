"Більше 200 дзвінків": глава села під Калинівкою розповів про паніку через вибухи

Після вибухів на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області сільський голова села Павлівка Віктор Кособуцький отримав понад 200 дзвінків від місцевих жителів.

Про це він повідомив кореспонденту OBOZREVATEL.

"Як нам пояснили, вибухи були за рахунок детонації залишків НП 2017 року. На даний момент пожежу практично загасили, залишилися тільки локальні задимлення, ними займаються", – сказав він.

За словами сільського голови, оскільки у людей "в пам'яті ще свіжі події 2017 року", "почалася невелика паніка, люди почали сильно хвилюватися. Я прийняв понад 200 дзвінків за годину. Кілька людей виїхало в сусідні села, але незабаром, коли додзвонилися до мене, повернулися назад".

"Ми виїхали, намагалися роз'яснити ситуацію. Працівники сільської ради та громадські активісти поширювали інформацію про те, що відбувається, в соцмережах, в групах", – розповів сільський голова.

Він додав: у зв'язку з НП було прийнято рішення припинити заняття в школі. "Ми подзвонили батьками, щоб вони по можливості забрали дітей".

Нагадаємо, раніше про ситуацію в селі Сальники розповів сільський голова Андрій Вовк, а про події в селі Дорожне – сільський голова Яна Пушечнікова.

Під час попередньої НП на складах в Калинівці, яка сталася в ніч з 26 на 27 вересня 2017 року, місцеві жителі довколишніх сіл були оперативно евакуйовані; обійшлося без жертв, але кілька снарядів "приземлилося" в городи, був пошкоджений один будинок.

Як писав OBOZREVATEL, в середу, 11 вересня на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області відбулися шість вибухів. На місце НП відбула оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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