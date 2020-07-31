Білорусь передала Україні списки затриманих вагнерівців: у МЗС розкрили перші деталі

Білорусь передала Україні списки затриманих членів ПВК Вагнера для визначення їхнього громадянства і перевірки участі в боях на Донбасі.

Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, список було передано українським компетентним органам для вивчення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щодо кількості громадян України, то їх точно не семеро. Але ми маємо перевірити весь список, тому що можуть бути різні ситуації. Наприклад, хтось під час затримання показав документи громадянина України, а хтось – громадянина Росії, але це не заперечує ймовірності, що в цієї людини так само може бути український паспорт", – зазначив він.

Кулеба нагадав, що відповідно до чинного законодавства, друге громадянство не визнається, тому ці люди вважатимуться громадянами України.

"Тому в списку щодо кожного індивідуально треба пройтися, вивчити досконало юридичний статус кожної особи, і тоді вже можна буде переходити до більшої конкретики", – додав глава МЗС.

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