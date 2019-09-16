"Били по ногах, розтягували тіло": Балух розповів про страшні тортури в Росії

Звільнений український в'язень Кремля Володимир Балух під час ув'язнення піддавався жорстоким тортурам.

У тверській колонії №4 політв'язня сильно били. Відеорозповідь Балуха була записана ще під час його арешту, але вперше оприлюднена на брифінгу в Києві 16 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Фізичне насильство почалося відразу, з першої секунди приїзду. Далі була так звана прийомка – жорстка, з фізичним насильством. Був побитий співробітникам колонії. Їх було багато, осіб 10, ну мінімум 8. Били ззаду", – розповів страшні подробиці Балух.

Він уточнив також, що в цей час з ним був ще один засуджений, який перебував у іншому приміщенні. Їх заводили поодинці і били.

Володимир Балух під час ув'язнення Скріншот відео

"Садили на шпагат, били по ногах, в область печінки і нирок, голови, били ззаду. Я знаходився обличчям до стіни в розтягнутому вигляді до дикого фізичного болю. Ноги розтягнуті, практично на шпагаті і в цей момент били", – повідомив Володимир Балух.

За його словами, тортури тривали близько 10 хвилин. Після цього його роздягнули догола і видали робу, що не застібалася.

Як писав OBOZREVATEL, Балух був звільнений 7 вересня. Під ув'язненням у Росії він перебував з 2016 року. В результаті обміну з Росії повернулися 35 військовополонених. Така ж кількість заарештованих в Україні злочинців вирушили в РФ.

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