''Били ногами, серце стало'': в ''ДНР'' показали відео із захопленим воїном ЗСУ

Терористи "ДНР" показали відео із захопленим у полон українським військовослужбовцем, який за загадкових обставин зник у кінці грудня.

Боєць проходив службу в 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді ЗСУ, його звуть Андрій Качинський. На відео 35-річний чоловік не пояснив, як опинився в полоні, але запевнив, що терористи нібито "годують і не б'ють".

Він розповів про проблеми зі здоров'ям у своєї сліпої матері і заявив, що в бригаді з нього нібито знущалися. "Свої нирки повідбивали, зараз дихати не можу... У госпіталі пролежав, у мене серце зупинилося. Ногами товкли, стрибали по мені..." — сказав він на камеру.

На відео терористів оперативно відреагували в бригаді бійця, зазначивши, що на кадрах дійсно він. "Ми розуміємо, що ці пояснення отримані під тиском і жодним чином не засуджуємо його за це. Більше того, наголошуємо, що він не може нести відповідальність за свої слова", — сказали військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи "ДНР" заявили, що взяли в полон українського бійця, продемонструвавши автомат із номером АКС-74У. У військовій бригаді підтвердили, що номер дійсно закріплений за зниклим бійцем. При цьому повідомлення окупантів про нібито проведення наступальної операції ЗСУ було спростовано.