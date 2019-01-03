МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Били ногами, серце стало'': в ''ДНР'' показали відео із захопленим воїном ЗСУ

4.9тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР" показали відео із захопленим у полон українським військовослужбовцем, який за загадкових обставин зник у кінці грудня.

Боєць проходив службу в 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді ЗСУ, його звуть Андрій Качинський. На відео 35-річний чоловік не пояснив, як опинився в полоні, але запевнив, що терористи нібито "годують і не б'ють".

Він розповів про проблеми зі здоров'ям у своєї сліпої матері і заявив, що в бригаді з нього нібито знущалися. "Свої нирки повідбивали, зараз дихати не можу... У госпіталі пролежав, у мене серце зупинилося. Ногами товкли, стрибали по мені..." — сказав він на камеру.

Новини
Нерви здали? Терористи на Донбасі влаштували розбірки зі зброєю
''Били ногами, серце стало'': в ''ДНР'' показали відео із захопленим воїном ЗСУ

На відео терористів оперативно відреагували в бригаді бійця, зазначивши, що на кадрах дійсно він. "Ми розуміємо, що ці пояснення отримані під тиском і жодним чином не засуджуємо його за це. Більше того, наголошуємо, що він не може нести відповідальність за свої слова", — сказали військові.

''Били ногами, серце стало'': в ''ДНР'' показали відео із захопленим воїном ЗСУ
''Били ногами, серце стало'': в ''ДНР'' показали відео із захопленим воїном ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи "ДНР" заявили, що взяли в полон українського бійця, продемонструвавши автомат із номером АКС-74У. У військовій бригаді підтвердили, що номер дійсно закріплений за зниклим бійцем. При цьому повідомлення окупантів про нібито проведення наступальної операції ЗСУ було спростовано.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
12
4
Смішно
2
Цікаво
22
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Бешенство Ватки, это не потстава это говорит о том что ты ебанько тупое
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
хохлы вот к то служит в самой мощной армии с 7 классов образования а америкосы стравливают славян
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Подстава какая то. :-/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги