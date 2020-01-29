Бійці ЗСУ підірвалися на Донбасі: в України втрати

Двоє українських воїнів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої на Донбасі 28 січня.
Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.
Чотири обстріли по наших позиціях були скоєні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм (20 мін), а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
поруч із Василівкою – зі стрілецької зброї.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
чотири рази біля Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм (26 мін), з 82-мм міномета (5 мін), а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поруч із Троїцьким – з автоматичних станкових гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери вказали на тривожну ознаку швидкого загострення на Донбасі.
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