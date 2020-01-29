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29 січня • оновлено в 09:49
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Бійці ЗСУ підірвалися на Донбасі: в України втрати

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Двоє українських воїнів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої на Донбасі 28 січня.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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Чотири обстріли по наших позиціях були скоєні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм (20 мін), а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Березового – з гранатометів різних систем;

  • поруч із Василівкою – зі стрілецької зброї.

Бійці ЗСУ підірвалися на Донбасі: в України втрати

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • чотири рази біля Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм (26 мін), з 82-мм міномета (5 мін), а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поруч із Троїцьким – з автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери вказали на тривожну ознаку швидкого загострення на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
70% потерь ВСУ и нациков на Донбассе - синька и бои по синей грусти между собой. Уже официальная статистика.
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васильевич василий
васильевич василий
проклятая бурячиха
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Николенко Саша
Николенко Саша
59 лайков, ни одного дизлайка вижу я)) Ну чтоб, не буду и я отрываться от коллектива, Гарна новына)) +
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