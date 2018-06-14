"Беззастережно": Європарламент зажадав від Росії звільнити Сенцова

Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій зажадав "негайного і беззастережного" звільнення політв'язня Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих в Росії та на Кримському півострові" громадян України.

Зокрема в документі сказано, що ЄП висловлює солідарність із Сенцовим, і стурбований наслідками голодування для його здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна".

Євродепутати висловили занепокоєння, що у цій справі є також Олександр Кольченко, засуджений до 10 років позбавлення волі, і що "ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух голодує з 19 березня".

Вони також закликали відповідні російські органи і медичні служби надати цим ув'язненим особам належну медичну допомогу і дотримуватися медичної етики, зокрема шляхом ненав'язування примусового годування чи будь-якого небажаного поводження, яке може являти собою катування та інші жорстокі форми.

Парламентарі ЄС висловили "глибоку стурбованість тим, що багато українських політв'язнів, зокрема Микола Карп'юк, Володимир Присич, Олексій Чорний та Євген Панов піддавалися серйозним тортурам".

У документі сказано, що на даний час в Росії налічується "понад 70 українських політичних в'язнів".

Європарламент також засуджує порушення Росією міжнародного права в окупованому Криму, і масові та систематичні порушення прав людини, зокрема щодо етнічних українців та кримських татар.

На думку європейських парламентарів, "російські суди, чи то військові, чи цивільні, некомпетентні судити про дії, вчинені за межами міжнародно визнаної території Росії", і "судовий розгляд в таких випадках не може вважатися законним".

Зазначається, що прийнята у Страсбурзі резолюція виходить за межі доль українських в'язнів в Росії. Євродепутати також зажадали "негайного і беззастережного звільнення директора правозахисного центру "Меморіал" в Чеченській Республіці Оюба Тітієва і всіх інших політичних в'язнів у Російській Федерації".

У резолюції також міститься заклик до ЄС "виступити із заявою, що засуджує порушення прав людини в Росії і спроби заховати їх під прикриттям чемпіонату світу з футболу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримувальну терапію.

Пізніше адвокат Сенцова заявив, що український режисер готовий до смерті і відмовиться від годування.