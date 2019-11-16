Безсмертний запропонував перетворити ОРДЛО на "дике поле": в чому суть

Україна повинна відселити з окупованих районів Донбасу своїх прихильників і приготуватися до того, що конфлікт розтягнеться на довгі десятиліття.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. За його словами, ОРДЛО має перетворитися на "дике поле".

"Треба було пропонувати програму відселення. А якщо не хочете – ось вам 25-30 років, ми відпрацьовуємо систему відносин. Беремо країну-посередника, тому що ми не можемо перебувати з ворогом у стані торгівлі. Треба вирішувати питання продовольства – країна-поручитель вирішує. Треба забезпечувати водою – через ООН договір "вугілля за продукти харчування" або "вугілля за воду", як це було всюди в подібних складних ситуаціях", – заявив український дипломат.

На його думку, альтернатива нинішній ситуації на сході України тільки одна – "дике поле", оскільки заморозка конфлікту неможлива.

"Для того, щоб відбулася заморозка, треба мати локальний територіально закритий конфлікт, як у Придністров'ї, Нагірному Карабасі. Тут заморозка не відбувається, тому що щодоби йде постачання зброї, боєприпасів, і при цьому йдуть накази стріляти. Рушниця, яка висить на сцені під час вистави, бабахне. А тут на сьогоднішній день потенціал озброєнь і техніки такий, як у Франції, в Німеччини. Це буде вибухати. Вибухає – це жертви, а це вже означає, що ніяких принципових підходів щодо шляху заморозки немає", – заявив Безсмертний.

"Якщо українська сторона хоче досягти позитивного результату, перше, що вона повинна зробити – всім, хто є патріотами, запропонувати програму відселення, забрати з цієї території, встановити через країну-поручитель відносини з тими, хто залишився там. Умовно кажучи, розробити програму "вугілля за продукти харчування". І треба розуміти – ця справа на десятки років", – підкреслив він.

Як зазначив дипломат, обіцянки деяких українських політиків завершити конфлікт "за два тижні" або "за півроку" свідчать про те, що "людина або не сповна розуму, або не розуміє, з чим має справу".

"П'ять років вже йде війна, нас розділяють тисячі жертв, треба через себе це пропустити і зрозуміти, що ви ведете розмову з тими, хто стріляв у ваших рідних, близьких, друзів", – заявив він.

Безсмертний вважає балканський варіант мирного врегулювання неприйнятним для України: "Йдуть розмови про те, що на Балканах все вирішено... Подивіться на ситуацію – там все на межі вибуху. Щоб вибуху не було, там ООН і ОБСЄ постійно фінансують, вливають гроші туди" .

"Включено машину, яка буде кровоточити. Просто треба це зрозуміти. Нам треба вчитися з цим жити, це прийняти, вибудувати систему роботи і зайнятися облаштуванням нашого життя", – додав дипломат.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Безсмертний також заявив, що розведення військ на Донбасі проходить за планом Кремля, і Збройні сили України повинні повернутися на залишені позиції.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!