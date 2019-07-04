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Безодня корупції: спливло знакове відео про дороги в Україні зі "Слуги народу"

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У мережі почало набирати популярність відео із серіалу "Слуга народу" про те, як відмиваються гроші і вибудовуються корупційні піраміди на ремонті доріг.

У відеофрагменті, опублікованому на YouTube, висміюється прагнення чиновників "Укравтодору" наживати статки на цьому проблемному питанні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, автори фільму висвітлили таку тему, як бюрократія і причетність кожної ланки відомства (від керівництва до простих робітників) до привласнення бюджетних коштів.

Дороги в Україні

Дороги в Україні

Скріншот відео

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Заради цього герої серіалу постійно відсувають термін виконання робіт, економлять на якості дорожнього покриття і завищують вартість ресурсів, необхідних для проведення робіт. Попутно вони брешуть президенту і запевняють, що просто не можуть впоратися інакше. Зі свого боку президент ставить підлеглим за приклад західний досвід, де якість поєднується з відповідальністю тих, від кого вона залежить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році продовжився масштабний ремонт доріг державного значення. Роботи охоплять більшість регіонів, при цьому підрядників зобов'язали протягом 5 років після ремонту дороги за власний рахунок ліквідувати дефекти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заклав до бюджету 56 млрд грн на ремонт доріг у 2019 році.

Також міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні з'являться платні автобани. Він також окреслив приблизну вартість проїзду ними.

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Теми
Боротьба з корупцією в УкраїніДороги в Україні
Місце
Україна
Теги
Укравтодор"Слуга Народу"
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