"Без взуття та з клопами": як десятки українців животіють у грецьких в'язницях

В Україні активно процвітає бізнес на моряках. Їх заманюють працювати на яхти в Туреччину нібито возити і розважати туристів. А насправді їм доводиться возити мігрантів у Грецію. В результаті моряки опиняються у грецьких в'язницях і отримують терміни від 20 до 70 років.

OBOZREVATEL розбирався, чому наші громадяни опиняються в зарубіжних в'язницях.

Уже п'ять місяців у в'язниці

Чоловік Олени Ульянової з Одеси Сергій у минулому році знайшов роботу в Туреччині. "Після 2014 року з роботою для моряків стало туго. Він матрос і раніше плавав на великих суднах, все було добре. А тут в інтернеті знайшов оголошення - потрібні моряки катати туристів на яхті вздовж берега Туреччини. З ним спілкувалися по Viber, попросили надіслати документи. Він вислав і за деякий час йому сказали, що він їм підходить, вислали квитки на літак до Туреччини. Правда, договір не прислали. Коли він запитав про документи, пояснили, мовляв, ось приїдете і все буде. І він спокійно туди полетів" , - розповіла OBOZREVATEL Олена.

Три місяці Сергій проходив там стажування, навчався водити і чистити яхту, а договору все не було. "Вони казали, мовляв, ось-ось. А одного разу вночі його і капітана викликали на яхту. Був шторм. Їм дали координати і сказали плисти в іншу частину Туреччини. Сергій спочатку не хотів, але його вмовили. Коли вони підходили до потрібної точки, у них почало кінчатися паливо. Тоді їм передали нові координати, мовляв, там знайдете паливо і заодно візьмете на борт трьох осіб", - повідомила Олена.

За її словами, в потрібній точці ніякого причалу не виявилося, тому до берега Сергію довелося плисти на шлюпці. Палива він там не знайшов, зате на березі його зустріли троє темношкірих людей.

"Тоді він зрозумів, що щось не те. Став відмовлятися плисти далі з ними, звернувся до берегової охорони, намагався пояснити в чому справа, але вони його не слухали і їх заарештували", - зазначила Олена.

Сергій уже п'ять місяців у в'язниці Греції. Слідство може тривати до 18 місяців, і йому загрожує термін у 20 років за перевезення нелегалів.

"Найжахливіше те, що влада Греції не вірить, що всі ці схеми організовують турки у зв'язці з греками. Там вважають, що все роблять самі українці. Вони і мігрантів шукають, і перевезення організовують. Тому такі терміни", - каже Олена.

Поїхав на апельсини - опинився у в'язниці

Власне, багато історії українців у Греції схожі. Люди їхали туди возити туристів уздовж турецького берега. Наприклад, Тетяна Сергєєва з Херсона так описує OBOZREVATEL історію свого чоловіка Андрія:

"Його друг знайшов оголошення в інтернеті, що є робота на туристичній яхті у Туреччині. Поїхав він туди у червні минулого року. У Херсоні їх зустріли двоє чоловіків і посадили на літак до Стамбула. Спочатку він подзвонив і сказав, що все добре. А потім зв'язок обірвався. І тільки за деякий час він зміг подзвонити з таксофона і повідомити, що перебуває у в'язниці. Казав, що їх чомусь затримали, десять годин протримали під сонцем на палубі, у нього все тіло в опіках. Зараз він у в'язниці, без взуття навіть, там жахлива антисанітарія, клопи. Адвоката йому не дають".

Така ж історія і з Володимиром Примаком. На яхті він виявився без договору, у нього забрали паспорт нібито для оформлення документів. Коли вийшли в море, то він зрозумів, що везуть мігрантів у Грецію. "Він намагався відмовитися, але йому стали погрожувати. А коли їх затримали, він 26 годин провів у наручниках. На допиті не було ні адвоката, ні консула, швидко склали протокол", - поскаржилася нам його дружина Світлана Циганкова.

Брат Олександра Паніна Владислав розповідає наступне: "Він поїхав до Туреччини на збирання апельсинів. Але там його ніхто не зустрів, він залишився на вулиці без грошей. До нього підійшов чоловік і запропонував роботу, поїхати на прибирання апельсинів в Італію. У нього не було грошей, тому чоловік запропонував встати йому за кермо яхти. Пізніше він зателефонував матері і сказав, що його заарештували".

Підозрюють у работоргівлі

Але в подібні історії потрапляють і моряки, які погоджуються працювати на великих суднах, що перевозять товари. Наприклад, Юрій Красюк з Черкас найнявся працювати кухарем на судно в Туреччині.

"Ніякого досвіду роботи на кораблі він не мав, і договір з ним не уклали. У лютому минулого року він відлетів до Стамбула, а 4 квітня вийшов у плавання і зв'язок з ним перервався. А через тиждень передзвонив перекладач і повідомив, що Юрій і ще один українець Валерій перебувають у в'язниці в Афінах, їх підозрюють у нелегальному перевезенні людей. Капітан втік на інший корабель, а їх заарештувала поліція і погрозами змусила підписати документи, що це вони свідомо перевозили людей. Тепер їх підозрюють у работоргівлі", - зазначив у розмові з OBOZREVATEL його брат Віктор.

Юрист благодійного фонду "Ассоль" Андрій Шевченко каже, що у такі історії потрапляють і моряки великих торгових суден.

"Не обов'язково в трюмах можуть бути нелегали або контрабандисти. Просто є країни, які з тих чи інших причин не визнають цей вантаж. Наприклад, Греція не визнає Кіпр і не визнає їхній товар. Є проблеми в Лівані та Нігерії. Вони заарештовують ці судна. Буває, що це форма такого вимагання. Тому що простій судна в день може обходитися від декількох тисяч доларів до двох десятків тисяч. І судновласнику легше заплатити штраф, ніж оплачувати простій, годувати екіпаж, платити їм зарплату та інше. Але деякі кидають свої судна. У нас в Омані стоїть судно з українцями вже 2 роки і дев'ять місяців. А всього в Туреччині, Греції та Італії таких суден 16", - повідомляє Шевченко.

Можуть і 70 років дати

Член профспілки моряків Сергій Казанцев каже, що такі історії треба ділити на дві частини. "Є ті, хто дійсно наймаються на великі судна. І їм складно побачити, що вантажать у трюми. Буває що там нелегали, буває контрабанда. Все це вже з'ясовується в морі. А ось коли люди наймаються на яхти, то там все видно. Бувають випадки, коли українці дійсно нічого не підозрюють спочатку. А буває, що вони свідомо йдуть на таку роботу, тому що перевезення одного нелегала коштує 500 доларів", - розповідає OBOZREVATEL Казанцев.

За словами нардепа від Блоку Петра Поршенка Ірини Суслової, зараз у тюрмах Греції перебуває 160 наших моряків, затриманих за перевезення нелегалів.

"Деякі з них провели там вже довгий час, є ті, хто перебуває у в'язниці з 2014 року. Їхні історії дійсно дуже схожі. Щоб прогодувати сім'ю, вони вирушають працювати в Туреччину на невеликі судна. Їм кажуть, що вони возять туристів уздовж берега. Турецькі капітани в разі небезпеки залишають судна, а грецька влада всю відповідальність перекладає на українців", - повідомила нам Суслова.

За її словами, через те, що у Греції ситуація з мігрантами дуже складна, то термін за їхнє перевезення дають великий: 20, а то й усі 70 років в'язниці. "Якісної юридичної допомоги їм не надають, а безкоштовні адвокати, яких їм виділяють, ім'я підсудного дізнаються тільки на суді. Якщо перекладач в залі суду є, то перекладає неточно і незрозуміло. Був випадок, коли людина думала, що їй присудили 7 років, а в документах виявилося 70", - каже Суслова.

Стіна мовчання

В принципі, витягнути моряків з грецької в'язниці можна, такі випадки були. "Щоправда, наші громадяни настільки необізнані, що не знають, куди звертатися. Часом проходить два-три місяці, поки про них дізнаються в МЗС або консульстві. А вони вже за цей час встигнуть всі свідчення підписати, і справа серйозно ускладнюється", - наголосив Казанцев.

Олена Ульянова сподівається на цей варіант, щоправда, погодитися на нього повинна і Греція.

"Спочатку має відбутися суд, чоловік має визнати, що він винен, йому винесуть вирок на 20 років. І після цього, якщо буде згодна грецька сторона, його можуть екстрадувати в Україну. Тут йому дадуть 6-9 років з повною конфіскацією", - каже Олена.

Але не всі моряки згодні відбувати терміни в Україні. "Тому що грецька та українська в'язниця все-таки різні речі, як би вони не скаржилися", - каже Шевченко.

Також, за словами Шевченка, коли представники України намагаються з'ясувати у моряків, як вони найнялися на таку яхту, то натикаються на стіну мовчання.

"Опитали сто моряків, і вони мовчать. Ймовірно, вони бояться за себе і свої сім'ї. Тому що переправлення мігрантів - це величезний бізнес. За одного нелегала організатори отримують 5-10 тисяч доларів. Це багатомільйонний бізнес, і ніхто від нього не відмовиться. Ми вже вісім років боремося з ним, а оголошень про пошук працівників на яхти для прогулянок уздовж турецького берега стає тільки більше", - каже Шевченко.

Зараз МЗС України активно займається українцями у Греції. Можливо, вдасться повернути близько 120 моряків. Якщо хтось потрапив у подібну ситуацію, не треба чекати. Необхідно відразу звернутися в консульство, міністерство та до юристів.