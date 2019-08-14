"Без Путіна нас би не було!" Засновник "ДНР" здав Росію з потрохами

Засновник "ДНР" і колишній ватажок терористів Олександр Бородай зізнався, що "республіки" на Донбасі з'явилися лише завдяки президенту Росії Володимиру Путіну.

Скандальну заяву показав у своєму відеоблозі український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я хочу сказати, що ми конкретно такій людині, як президент РФ Володимир Путін, трохи винні. Зовсім трішки заборгували – життям. Всі, хто прийшов на початку 2014 року, пам'ятають, яка ситуація склалася в другій половині липня. Якщо б не його політика , його рішення і дії, то нас би не було. Також, як і не було б "російського" Донбасу – "Донецької" і "Луганської народної республіки", – висловився Бородай.

Олександр Бородай Скріншот із відео

"Черговий доказ того, що немає ніякої "громадянської війни", і військові дії на сході досі йдуть лише завдяки втручанню збройних формувань РФ і підтримці російського уряду", – прокоментував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородай заявив, що самопроголошені "Л/ДНР" були створені як тимчасові заходи для того, щоб Донбас став повноцінною частиною Росії.

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