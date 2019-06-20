Bellingcat висунула звинувачення щодо рейсу MH17 на Донбасі: Аксьонов огризнувся

Самопроголошений глава анексованого Криму Сергій Аксьонов відкинув будь-які звинувачення, висунуті йому в доповіді Спільної слідчої групи (ССД) по краху малайзійського Boeing MH17 в 2014 році на Донбасі.

Він стверджує, що всі ці заяви нібито голослівні. "Підтримував і продовжую підтримувати постійно (" Л / ДНР " – Ред.), А так – ракети не чистив, до запуску не готував", – цитує його слова РІА "Новости".

Як відомо, слідчі представили аудіозаписи переговорів, які раніше не публікувалися, між тодішнім ватажком "ДНР" Ігорем Стрілковим і колишнім так званим прем'єр-міністром "ДНР" Олександром Бородаєм з одного боку і, як стверджується, високопоставленими російськими чиновниками, Аксьоновим і помічником президента Росії Владиславом Сурковим, – з іншого. Прямо про "Бук" і "Боїнгу" мова не йде. Однак із опублікованих фрагментів очевидно, що лідери сепаратистів просили Москву про військову підтримку, і вона їм непрямо була обіцяна.

Сергій Аксьонов 112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі. Експертно-журналістська група 19 червня опублікувала нову доповідь, в якій встановлені особи більшості фігурантів прослушок СБУ, раніше невідомі широкому загалу.

У свою чергу МЗС РФ поспішив відкинути всі оголошені підозри, заявивши, що "на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації".

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