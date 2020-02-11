"Бази НАТО на Донбасі!" На росТБ злякалися прориву ЗСУ

Російські пропагандисти бурхливо відреагували на новину про те, що в Маріуполі та Сєвєродонецьку з'явиться дві військові бази ЗСУ, які відповідатимуть стандартам НАТО.

Окремий сюжет цьому присвятили в ефірі програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1". Її ведучого Євгена Попова особливо розлютив той факт, що кошти на будівництво нових баз Україна частково отримає і від партнерів із США (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Українська влада так сильно хоче миру на Донбасі, що вирішили побудувати просто там, ближче до лінії розмежування дві військові бази за стандартами НАТО! Мета, за словами українського міністра оборони, – залучити побільше військових контрактників. "Чудовий" мирний план, що сказати!" – обурився рупор Кремля.

Скабєєва і Попов

Попов також згадав розмір військової допомоги Україні, яку схвалив президент США Дональд Трамп у бюджеті своєї країни на 2021 рік.

"Підтягуватися до стандартів НАТО буде простіше завдяки фінансуванню із США. Трамп представив бюджет на 2021 рік, в якому на військову допомогу Україні зокрема планується виділити трохи, але хоч щось із панського столу – $115 мільйонів", – кепкує російський пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше посол України в США Володимир Єльченко заявив, що у 2020 році Україна вперше безпосередньо закупить у США ракетні комплекси Javelin на суму $ 36,5 мільйонів. Крім того, країна отримає від американських партнерів військову допомогу в розмірі $250 мільйонів.

Що стосується 2021 року, то тоді США планує скоротити витрати на допомогу іноземним державам, проте зберегти її для України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!