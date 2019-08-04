"Бандера не зміг би!" У Росії на протестах засвітився скандальний командир "Беркуту"

У центрі Москви під час розгону акції на підтримку опозиційних кандидатів помітили екскомандира київського "Беркуту" Сергія Кусюка.

Про це повідомив журналіст Ілля Азар в Facebook. "Працює екс-заступник командира київського Беркута Сергій Кусюк", – написав він (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Варто зазначити, що під час суботньої акції було затримано понад 800 осіб. На відео показано, як екс-беркутівець Кусюк керує затриманнями активістів поруч зі своїм автозаком. В Україні він перебуває в розшуку за можливу причетність до злочинів на Майдані.

На інформацію відреагував блогер з Донецька Денис Казанський.

"Кусюк, який тепер служить в Москві і б'є російських опозиціонерів - насправді прихований б*ндеровець. Просто він реалізував хитру многоходовочку, і тепер безкарно б'є росіян в центрі Москви, та ще й отримує за це щедру фінансову винагороду. Сам Бандера б так не зміг!" - написав він у Telegram.

Сергій Кусюк скріншот

Після Революції Гідності Кусюк втік до Росії. Там він почав служити в Росгвардії і неодноразово був помічений на антикорупційних мітингах, які в РФ нещадно пригнічують.

Генпрокуратура вважає, що бійці "Беркута" причетні до вбивства щонайменше 39 учасників протесту на вулиці Інститутській в Києві, а тому по відношенню до всіх бійців цієї роти почалося слідство. Однак, Кусюка схопити так і не вдалося. У Росії він отримав громадянство, тому влада категорично відмовилася видати його Україні.

Зокрема Кусюк керував розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 3 серпня, в столиці Росії Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Силовики почали відтісняти протестувальників і затримали сотні росіян. Весь центр міста оточив спецназ і вертольоти.

У Москві понад два тижні тривають масові виступи з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму. 3 серпня акцію провели форматі прогулянки по Бульварному кільцю. Головні кандидати, які домагаються реєстрації на виборах, в ній не брали участь - вони знаходяться під адміністративним арештом через акції 27 липня.

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