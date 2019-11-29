Вимагали роздягнутися і присісти: колишній в'язень Кремля розповів про приниження у в'язниці РФ

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух розповів про знущання, які йому довелося пережити в російській колонії.

Росіяни, як зазначив він, вимагають підпорядкування і жорстоко катують ув'язнених. Про це кримчанин сказав в інтерв'ю журналісту Віталію Дейнезі. Запис опублікувала волонтерська організація "Повернись живим" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Це вони змушують робити абсолютно всіх. Якихось вимог, які окремо мене стосувалися, за винятком деяких моментів, таких не було. А все це "ты должен, ты обязан"... Ти повинен щоранку роздягнутися на "шмоні" догола і присісти два три рази... Найбільш принизливі речі.

Також усі ці постійні так звані шмони під час етапування... Щоразу вони супроводжуються різними принизливими командами", – розповів Балух.

Володимир Балух Укрінформ

Дивіться відео з 16:15:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Балух розповів про побиття в тверській колонії №4.

Він був звільнений 7 вересня, під ув'язненням у Росії перебував з 2016 року.

Загалом у результаті обміну з РФ повернулися 35 військовополонених. Така ж кількість заарештованих в Україні злочинців вирушили до Росії.

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