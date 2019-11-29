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30 листопада • оновлено в 10:47
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Вимагали роздягнутися і присісти: колишній в'язень Кремля розповів про приниження у в'язниці РФ

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Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух розповів про знущання, які йому довелося пережити в російській колонії.

Росіяни, як зазначив він, вимагають підпорядкування і жорстоко катують ув'язнених. Про це кримчанин сказав в інтерв'ю журналісту Віталію Дейнезі. Запис опублікувала волонтерська організація "Повернись живим" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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"Із любові до мистецтва": Балух розповів, навіщо росіяни катували його струмом і холодом

"Це вони змушують робити абсолютно всіх. Якихось вимог, які окремо мене стосувалися, за винятком деяких моментів, таких не було. А все це "ты должен, ты обязан"... Ти повинен щоранку роздягнутися на "шмоні" догола і присісти два три рази... Найбільш принизливі речі.

Також усі ці постійні так звані шмони під час етапування... Щоразу вони супроводжуються різними принизливими командами", – розповів Балух.

Володимир Балух

Володимир Балух

Укрінформ

Дивіться відео з 16:15:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Балух розповів про побиття в тверській колонії №4.

Він був звільнений 7 вересня, під ув'язненням у Росії перебував з 2016 року.

Загалом у результаті обміну з РФ повернулися 35 військовополонених. Така ж кількість заарештованих в Україні злочинців вирушили до Росії.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Балух
Місце
Україна
Теги
політв'язень видео тюрма
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Николаев Олег
Николаев Олег
Да-да, он вывесил флаг Украины на частном доме в Крыму. Конечно же я это помню.
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "за исключением некоторых моментов". А поподробнее можно насчет "отдельных моментов"?)
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Иванович Василий
Иванович Василий
И снова проходил мимо, поди - еще и помедленнее, чтобы записать успеть - так?..
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