СБУ запобігла трьом терактам за півроку, – Баканов

За шість місяців 2020 року СБУ запобігла трьом терактам та затримала чотирьох причетних до їх підготовки.

Про це повідомив глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає пресслужба відомства.

"Боротися не з наслідками злочинів, а протидіяти їх вчиненню – це важливий пріоритет нашої роботи", – наголосив він.

За його словами, за пів року суди ухвалили 53 вироки за посягання на територіальну цілісність України особам, затриманим СБУ раніше. Ще 28 вироків було ухвалено за терористичну діяльність.

Набули чинності 45 вироків суду: 11 – за ознаками державної зради, 16 – за створення терористичної групи або терористичної організації. Набув чинності також вирок громадянинові Китаю Шу Юаньцзе, професору Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії, який під прикриттям офіційної науково-технічної співпраці між КНР і Україною намагався схилити до співпраці групу вітчизняних учених і планував за грошову винагороду заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі. 12 березня 2020 року його було засуджено до 10 років позбавлення волі.

Баканов також відзначив спецоперацію з розкриття і затримання 14 квітня генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і скоєнні терористичних актів, а також у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва.

Також співробітники СБУ затримали керівника і трьох учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС та інші дані.

Крім того, був екстрадований до Грузії один із керівників терористичної організації ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", затриманий співробітниками СБУ в Київській області 12 листопада 2019.

Окремо достроково припинені повноваження п'ятьох іноземних дипломатів за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві вночі 15 липня був знайдений мертвим старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління СБУ Роман Закладний. Полковник займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних із державною зрадою і подіями на Донбасі.