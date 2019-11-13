Багато поранень і травматичний шок: стало відомо про стан пораненого на Донбасі комбрига

Командира 128 гірничо-штурмової бригади Євгена Коростельова, який підірвався на вибуховому пристрої окупантів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, терміново перевезли в Харків.

Про це в середу, 13 листопада, повідомляє в Facebook командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройних сил України.

Разом із Коростельовим у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону були доставлені ще два поранених воїни.

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За словами військових медиків, стан здоров'я командира бригади стабільно важкий. Офіцер отримав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок, у нього травматичний шок.

Після обстеження всім військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився 12 листопада біля населеного пункту Новотроїцьке. Обох військових госпіталізували з важкими травмами.

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