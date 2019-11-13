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13 листопада • оновлено в 21:13
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Багато поранень і травматичний шок: стало відомо про стан пораненого на Донбасі комбрига

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Командира 128 гірничо-штурмової бригади Євгена Коростельова, який підірвався на вибуховому пристрої окупантів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, терміново перевезли в Харків.

Про це в середу, 13 листопада, повідомляє в Facebook командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройних сил України.

Разом із Коростельовим у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону були доставлені ще два поранених воїни.

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Комбриг Коростельов підірвався на Донбасі: що з ним

Комбриг Коростельов підірвався на Донбасі: що з ним

Тelegram-канал Андрія Цаплієнка

За словами військових медиків, стан здоров'я командира бригади стабільно важкий. Офіцер отримав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок, у нього травматичний шок.

Після обстеження всім військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився 12 листопада біля населеного пункту Новотроїцьке. Обох військових госпіталізували з важкими травмами.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кто обьяснит:как комбриг может на собственной мине подорваться ???? Это какой то полный п и з д е ц... Воины сфета б..Он же с двумя воинами шатался по своей территории..
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
СВОИ ЖЕ И ВЗОРВАЛИ! :-)))
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