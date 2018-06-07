Бабченко відповів Путіну щодо свого "вбивства"

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, відповів президенту РФ Володимиру Путіну з приводу інсценування вбивства.

"Як же чудово в Росії. Виявляється, мені було забезпечено безпеку, я не відчував на собі ніякого тиску, у мене було право на професійну діяльність. Навіть не знаю, чого раптом я біженцем став. Тут я, сидячи зі зламаним життям в бункері під охороною, хотів написати знамените слово, що починається на букву "Х", і закінчується на букву "о", але дружина сказала: "Дай мені спокійно пожити, у тебе ще рідня в Росії". Від надміру безпеки, напевно. Ось таким ось буде моя тобі відповідь, Чемберлен. У мене сьогодні дев'ять днів, між іншим. Зі святом", - написав Бабченко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Путіна, всі нібито засудили інсценування. Крім того, він сподівався, що ситуація більше не повториться.

"Глава держави вважає, що необхідно думати про забезпечення безпеки журналістів. За його словами, журналісти не повинні відчувати на собі "який б то не був тиск", їм необхідно забезпечити "безумовне право на свою професійну діяльність, забезпечити доступ громадян до вільної інформації та до обміну цією інформацією", - процитував Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "прямої лінії" Путін назвав інсценування "контрпродуктивним". Про вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня. Тоді повідомлялося, що в журналіста нібито стріляли, після чого він помер в кареті "швидкої".

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства. Крім того, злочинні угруповання планували вбити ще 47 осіб.