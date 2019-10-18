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18 жовтня • оновлено в 04:10
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Марина Петік
Марина Петік
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Б'ють, звільняють і не платять: як страждають українські заробітчани у Польщі

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У Польщі тривають напади на українців. Трудових мігрантів жорстоко б'ють через національність, знущаються і не доплачують зароблені гроші.

Правоохоронці цієї країни далеко не завжди розслідують злочини проти українських заробітчан. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Вирішив не доплатити половину суми

Днями український актор Юрій Чеботарьов, який вже кілька років живе у Познані, втрапив у неприємну ситуацію. Як розповів сам Юрій, він підробляв у місцевій піцерії Tivoli кухарем, і водночас виступав в театрі.

Юрій Чеботарьов

Юрій Чеботарьов

Facebook Юрія Марка

Актору треба було їхати на виступ на театральний фестиваль. Коли він повідомив про це менеджеру піцерії, то у відповідь почув, що нехай вибирає вибирати – або робота, або театр. Юрій обрав театр.

Однак, коли українець за деякий час прийшов до закладу за розрахунком, то з 1700 злотих (приблизно 10 тисяч гривень) він отримав лише 900. Решту менеджер Юрію віддавати не захотів.

"Якби я його вдарив, мене б депортували"

Між чоловіками виник конфлікт. Менеджер намагався силою виштовхати колишнього працівника на вулицю і навіть душив його. Але українець намагався себе стримувати, оскільки він іноземець і побоювався неприємностей та депортації. Він подзвонив у поліцію. За словами Юрія, правоохоронці сказали чекати їх у приміщенні піцерії.

Б'ють, звільняють і не платять: як страждають українські заробітчани у Польщі

Facebook Юрія Марка

Ближче до закриття менеджер знову почав виштовхувати актора з кафе і вдарив головою в обличчя, зламавши йому ніс. Коли нарешті на місце прибула поліція, то менеджер негайно віддав решту грошей і заявив, що Юрій сам собі завдав травму. Він навіть не надав поліції відео з камер спостереження, сказавши, що вони не працюють. Поліцейські викликали постраждалому швидку допомогу і сказали, що він може написати заяву в поліцію.

"Я впевнений, що якби я себе захищав і на обличчі керівника піцерії був би хоч один синець, мене б уже сьогодні депортували", – написав Юрій.

Польський роботодавець не постраждає

Експочесний консул України у Польщі Вітольд Хоровський підтвердив OBOZREVATEL, що подібні випадки з українцями у Польщі бувають.

Не всі поляки добре ставляться до українських трудових мігрантів

Не всі поляки добре ставляться до українських трудових мігрантів

Укрінформ

"Чесно кажучи, я змушений підтвердити, що таке у Польщі трапляється. Поляки, незважаючи на величезну кількість українців, які приїхали до Польщі останнім часом, загалом дуже позитивні або нейтральні стосовно українців. Але, на жаль, це стосується не всіх поляків", – каже Хоровський.

Колишній консул вже кілька років знає Чебаторьова, допомагає йому. Юрій після побиття вночі зателефонував і повідомив Вітольду про те, що з ним сталося. У нього виявили перелом носа, і ніч він провів у лікарні.

У вівторок, 15 жовтня Юрій подав офіційну заяву в польську поліцію. "Тепер я повинен зняти побої, заповнити багато паперів з приводу свого легального перебування тут. Думаю, що поліція зацікавлена ​​в розслідуванні, тому що справа отримала резонанс. У поліцію дзвонив головний радник у справах іноземців, цікавився як йде справа", - говорить OBOZREVATEL Юрій.

Б'ють, звільняють і не платять: як страждають українські заробітчани у Польщі

Главред

Менеджер піцерії, який побив актора на зв'язок не виходить. Але Юрію запропонував зустрітися власник мережі цих кафе.

Сам українець розповідає, що подібне з ним трапилося вперше. Однак раніше був інцидент, коли на вулиці підійшли підпилих поляка, зав'язалася розмова. За акценту вони зрозуміли, що чоловік з України. "Тоді вони мені сказали "спердаляй тонто", що означає" забирайся звідси". Зав'язалася невелика штовханина. Потім вони стали тікати, але одного я наздогнав, він вибачився. Іншого зустрів через кілька днів, він теж вибачився і сказав, що просто був п'яний ", - розповів OBOZREVATEL потерпілий.

"З одного боку, такі інциденти трапляються дуже часто. Це очевидно. З іншого боку, ви повинні пам'ятати, що українців багато, тому за статистичними причинами такі ситуації відбуваються. Завдання наших засобів масової інформації, місцевих політиків, волонтерів, польського суспільства полягає в тому, щоб звести до мінімуму такі події, таврувати винних і підтримувати жертв", – вважає ексконсул.

Українців у Польщі за різними підрахунками від 1 до 2 млн осіб

Українців у Польщі за різними підрахунками від 1 до 2 млн осіб

gordonua.com

Він каже, що у вищенаведеній ситуації не було прямої дискримінації за етнічною ознакою. Але водночас цілком ймовірно, що польський працівник не постраждає. "Ось чому це так шокує нас", – додає Хоровський.

Юрій згадує, що за три роки, поки він працює в Польщі, він чув про різні випадки дискримінації українців: "Але багато хто воліє не сперечатися і не звертатися в поліцію, щоб не мати проблем. По "карті тимчасова побуту" вони прив'язані до місця роботи . Є ті, хто змушені годувати сім'ю, або працюють нелегально. Тому терплять приниження, вважають за краще мовчати і стримувати себе в різних ситуаціях. Навіть у випадках, коли роботодавець тебе обдурив. А одного разу мого знайомого актора, наприклад, побили в автобусі. Він розмовляв з дружиною українською мовою і за це отримав сумкою по обличчю. Справа в поліції тягнеться вже півроку ".

Побили через українську мову

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Ще ганебніша історія трапилася із двома братами Миколою та Владиславом Саєнками, які поїхали у Польщу, у Владіслово на заробітки. Причому працювали там вони легально.

В кінці серпня брати вирішили сходити в нічний клуб біля Балтійського моря під назвою "Чорний кінь". Як розповідає наречена Миколи, Ганна Хайбура, хлопці поводилися спокійно, але вже від самого початку польська охорона почала висловлювати в їхню адресу образи. Вони почули, що брати розмовляють українською.

Микола з нареченою (зліва) і мамою. Він 18 днів провів у комі, а зараз намагається згадати про себе хоч щось

Микола з нареченою (зліва) і мамою. Він 18 днів провів у комі, а зараз намагається згадати про себе хоч щось

Facebook Українці у Польщі

І коли молодики вийшли на вулицю за сигаретами, охоронці накинулися на них і збили з ніг. Українці впали на асфальт і втратили свідомість від ударів. Сек'юріті били їх ногами.

Побачив брата в калюжі крові

Першим прийшов до тями молодший брат, Владислав. Він побачив Миколу, що лежав на тротуарі, у калюжі крові без свідомості. Хлопець викликав швидку допомогу, прибула санавіація і вертольотом доправила Миколу до лікарні у Гданську.

Потерпілий українець 18 днів провів у комі, лікарі побоювалися за його життя. У Миколи Саєнка набряк лівої півкулі головного мозку, перелом черепа, гематома головного мозку і порушення слуху. Через важки травми у 23-річного хлопця паралізована ліва сторона. А також серйозні провали у пам'яті. Наразі він перебуває у польській лікарні, йому потрібна тривала реабілітація.

Микола з нареченою Ганною. Молоді люди відклали весілля, щоб поїхати на заробітки до ЄС

Микола з нареченою Ганною. Молоді люди відклали весілля, щоб поїхати на заробітки до ЄС

Facebook Миколи Саєнко

Одні допомагають, інші звільняють

Поляки по-різному ставляться до горя української родини. Багато хто допомагає і організовує збір коштів на лікування і допомогу мамі Миколи. Річ у тім, що мама братів також працює у Польщі, але її роботодавець, дізнавшись про те, що трапилося з сином, звільнив жінку.

Микола до того як його покалічили, працював у готелі Sea Star. Власник готелю навпроти не тільки оплачує лікування українця, але і взяв на роботу його наречену Ганну, щоб вона могла заробляти гроші, поки мама і брат доглядають Миколу.

Поліція відкрила справу і навіть затримала двох охоронців клубу. Один із них арештований на три місяці, другий відпущений під заставу.

Поляки збирають гроші, щоб підтримати сім'ю українців

Поляки збирають гроші, щоб підтримати сім'ю українців

Facebook Українці у Польщі

Поліція намагається відмовити у прийомі заяви

Українці скаржаться, що останнім часом поляки почали частіше ображати і принижувати їх через національність. Хоча адвокатка Ірина Мізіна, яка веде справи українців у Польщі, каже, що це швидше суб'єктивна думка.

"Польська поліція зазвичай намагається, якщо є можливість і нікого не вбили, відмовляти у прийомі заяв на місці виклику. Але вона розслідує всі справи незалежно від національності. Головне самому подати заяву у письмовому вигляді. Але є й інші ситуації, коли наші співвітчизники скоюють злочини проти поляків за тією самою національною ознакою. Це діє у два боки. І в одному, і в іншому випадку це незаконно", – наголошує Мізіна.

Адвокатка зазначає, що випадків, коли роботодавці порушують права українців, у Польщі не більше, ніж у будь-якій іншій країні з таким великим потоком емігрантів.

Українці масово їдуть на заробітки до сусідньої Польщі, сподіваючись на краще життя

Українці масово їдуть на заробітки до сусідньої Польщі, сподіваючись на краще життя

Главком

Щоправда, глава "Трудової солідарності", якій обстоює права українців у Польщі, Віталій Махинько вважає, що насправді випадків побиття, приниження, порушення прав наших громадян набагато більше, ніж здається.

"Ці кричущі випадки із вбивствами, побиттям, приниженням – лише вершина айсберга. Польська поліція дуже часто відмовляє у прийнятті заяв від українців. А якщо взяли, то навряд чи проведуть розслідування, вони не хочуть цим займатися.

Я можу сказати, що неприємні інциденти з нашими людьми у Польщі трапляються щодня. Поляки не бояться, бо знають – їм нічого не буде. Якби польська влада реєстрували всі порушення, то і ставлення до українців було б інакшим", – додає він.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Трудова міграція з України
Місце
Україна
Теги
заробітчани трудовая миграция робота Ukrajinci v Polsku
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